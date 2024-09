"Xógum" ganha prêmio de melhor drama e "Hacks" surpreende em comédia no Emmy

Por Lisa Richwine e Danielle Broadway

LOS ANGELES (Reuters) - "Xógum: A Gloriosa Saga do Japão", um épico histórico arrebatador ambientado no Japão imperial, conquistou o prestigioso troféu de melhor série dramática no Emmy Awards de domingo, e "Hacks" derrotou o então campeão de comédia "O Urso" na premiação mais importante da televisão.

Uma história de maquinações políticas, "Xógum" também ganhou prêmios de atuação para Hiroyuki Sanada e Anna Sawai, os primeiros atores japoneses a vencer em suas categorias. A série recebeu 19 prêmios no total, um recorde para uma única temporada de um drama.

"Bebê Rena", da Netflix, a história arrepiante de um barman perseguido por uma cliente, foi eleita a melhor minissérie.

Com a maior parte de seu diálogo em japonês e legendas em inglês, "Xógum" foi um improvável sucesso global. O produtor executivo Justin Marks agradeceu à equipe da rede FX por ter apostado na série.

"Vocês deram luz verde a uma peça de época japonesa muito cara, legendada, cujo clímax central é uma competição de poesia", disse Marks no palco. "Não tenho ideia de por que vocês fizeram isso."

Sanada descreveu "Xógum" como um "projeto dos sonhos do Oriente com o Ocidente".

"Xógum me ensinou que quando as pessoas trabalham juntas, podemos fazer milagres", disse ele. "Podemos criar um futuro melhor juntos."

Sawai ficou muito emocionada ao receber o prêmio de melhor atriz. "Eu estava chorando antes de meu nome ser anunciado. Estou uma bagunça hoje", afirmou ela enquanto segurava sua estatueta dourada do Emmy.

As vitórias de "Xógum" ajudaram a Walt Disney, proprietária do FX, a ganhar 60 Emmys este ano, o maior número da história da empresa.

Após a comemoração de "Xógum", veio a maior surpresa da noite. A série da HBO "Hacks", sobre um comediante de 70 e poucos anos e um escritor da geração milênio, foi eleita a melhor comédia, desbancando o vencedor anterior "O Urso".

"A comédia é muito importante, obviamente, para nós, mas realmente sentimos que ela pode superar as barreiras", disse a produtora executiva Lucia Aniello. "Quando você ri com alguém, você tem algo em comum com essa pessoa. Então, por favor, apoiem a comédia e falem a verdade ao poder."

Os vencedores foram escolhidos pelos quase 22.000 artistas, diretores, produtores e outros membros da Academia de Televisão de Hollywood.