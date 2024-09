Aumento de peões vai chacoalhar A Fazenda, diz Carelli: 'Deixa tudo quente'

Qual é a melhor forma de apimentar um jogo de convivência? A Fazenda 16 estreia nesta segunda-feira (16), na Record, a partir das 22h30 (de Brasília), apostando no aumento de 20 para 24 peões na corrida pelo prêmio de R$ 2 milhões.

Sempre tem um pouco de frio na barriga com estreia. Dessa vez, a novidade é que a gente tem mais peões. Não sabemos o que vai acontecer. Nos preparamos pra isso, mas saber realmente o que vai acontecer, não existe. Essa surpresa faz parte de reality show.

Rodrigo Carelli, diretor do reality, em entrevista para Splash.

"Prometo mais história e treta"

Decisão de elevar para 24 participantes —20 peões convidados e 4 escolhidos via ação do Paiol— é para chacoalhar o jogo. "A gente achou que aumentar o número de participantes ia deixar tudo mais quente. Seria uma boa novidade para ter nessa temporada."

Carelli garante que o elenco da 16ª temporada será explosivo. "O principal critério para escolher um participante é, na entrevista, conversando com ele, perceber que ele realmente quer fazer tudo. Ele quer vir jogar para ganhar os R$ 2 milhões."

Diretor diz que fez uma seleção de peões para que o público tenha "muita história e treta". "Dá para falar que eu estou prometendo que vai ter muito conteúdo nessa Fazenda e acho que eu vou cumprir. Vai ter mais história, mais treta, mais competição, mais enfrentamento entre eles, vai ter de tudo."

Carelli não quis revelar nomes, mas contou que teve peão que ligou pedindo vaga após recusar e participante fora por problema de saúde. "Teve participante que apreciou, não topou e depois voltou atrás."

A gente, infelizmente, teve um participante que não pôde mais participar por um problema de saúde. Não tem jeito, tivemos que colocar outro.

Rodrigo Carelli

A Fazenda 16, segundo o diretor, cairá nas graças do público por entregar entretenimento de qualidade. "Vai ser uma Fazenda histórica porque vamos colocar tudo de melhor do que a gente fez nas outras Fazendas nessa."

Como será A Fazenda 16?

Data de estreia de A Fazenda 16: a nova temporada do reality rural começa nesta segunda-feira (16), na Record, a partir das 22h30 (de Brasília), com 20 peões confinados na sede do reality show em Itapecerica da Serra (SP).

Além dos 20 confirmados, oito participantes irão disputar quatro vagas no confinamento via ação do Paiol. Eles ficarão confinados de segunda a quinta-feira (19) tentando convencer o público a ganhar uma chance no jogo.

Aumento do prêmio de A Fazenda 16: os 24 peões irão concorrer ao prêmio de R$ 2 milhões em 2024. A quantia ao campeão teve um aumento em R$ 500 mil no comparativo com a premiação do ano passado.

Como será a primeira semana de A Fazenda 16:

Segunda-feira: terá a estreia;

Terça-feira: haverá uma prova geral com todos para definir quem fará a Prova do Fazendeiro;

Quarta-feira: tem uma Prova do Fazendeiro;

Quinta-feira: sobem os quatro peões do Paiol

Sexta-feira: haverá festa com todos os peões + prova com Paioleiros

Sábado: os melhores momentos da festa

Domingo: a dinâmica de apontamento dos peões.

* Os repórteres visitaram a sede de A Fazenda 16 a convite da Record