Daniela Mercury arremessa banco durante show e gera polêmica

Daniela Mercury, 59, se envolveu em uma polêmica após arremessar um banco que estava em cima do palco durante um show.

O que aconteceu

A cantora jogou um banco para o fundo do palco durante show no Casacor Bahia 2024, em Salvador, no último sábado (14). Daniela disse que já havia pedido para que o banco fosse retirado, com o intuito de abrir mais espaço para apresentação.

Ela publicou um texto sobre o ocorrido, intitulado de "carta aberta pro meu futuro amigo, o Banco". "Querido Banquinho, veja bem, não foi nada pessoal. Eu nem te conhecia até ontem à noite. Fiquei bem chateada da minha equipe não ter tirado você dali. O palco é meu templo, pô, meu lugar de expressão artística. Foi ali que entramos num impasse, mesmo sem nos conhecermos: era eu ou você. Eu tinha que começar o show e você não se movia? Nem dançava, nem cantava, nem se recolhia (como devia ser)", escreveu em seu perfil no Instagram.

Daniela afirmou que não teve seu pedido atentido por assistentes e que "muita gente tem resistência em receber ordem de mulher". "Eu chamei um assistente, chamei outro, ninguém se movimentava. Banquinho querido, você foi testemunha que eu pedi para tirar você dali, né? Não fui atendida porque certamente banco é uma palavra masculina. Não parece, mas muita gente tem resistência em receber ordem de mulher. Cada mulher que se impõe, nos liberta. Eu me libertei ontem tirando você, banquinho (nada pessoal, repito!) do meu palco. Não foi sua culpa, banquinho. Mas você estava me impedindo de começar a minha performance como eu havia planejado."

Mercury ainda disse que foi um episódio de empoderamento. "Então, querido banquinho, pela sua resistência (você é muito forte), decidi comprar você e deixar no centro da minha sala como símbolo do meu empoderamento e da minha liberdade."

Tati Mandelli, dona da empresa que fabricou o banco, um dos lançamentos do evento, se revoltou e fez um desabafo nas redes sociais. "Fui despertada com o vídeo absolutamente lamentável de um show da Daniela Mercury. Nesse show ela recebeu um produto nosso que está em exposição na Casacor, uma peça de lançamento, uma banqueta de bar, e arremessou ela como se lixo fosse."

Ela direcionou seu vídeo para Daniela. "Eu gostaria de dizer para essa senhora que se diz artista que, na verdade, a empresa Tidelli emprega 700 pessoas na região metropolitana de Salvador. Faz um produto que vai para todos os lugares do mundo e que nem ela nem ninguém pode jogar como se fosse lixo, porque lixo mesmo é essa cantora que não tem elegância nem respeito com as pessoas."