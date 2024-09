Com câncer, cantora gospel Camila Campos emociona torcida ao ir a estádio

Camila Campos, 29, foi recebida com todo o carinho, ao ir com o marido, o jogador de futebol Léo, ex-zagueiro e ídolo do Cruzeiro, ao estádio do Mineirão, em Belo Horizonte.

O que aconteceu

O casal estava acompanhado das filhas, Bela, 2, e Sofia, de quase 2 meses. A cantora gospel, que está em tratamento de câncer, foi ovacionada. Ela ainda recebeu orações e ganhou uma camisa personalizada.

O momento foi compartilhado por Léo nesta segunda-feira (16), nas redes sociais. "Por inúmeras vezes, Camila orou pelo Cruzeiro e, hoje, Camila recebendo o carinho e oração de toda torcida mineira! Saiba que o que fazemos sempre volta! Muito obrigado, Mineirão, Cruzeiro, Nação Azul e todos os envolvidos. Vocês não sabem o tanto que isso nos fortalece! Deus abençoe grandemente."

A página oficial do Mineirão compartilhou um vídeo do momento. "Ontem, vivemos um momento emocionante por aqui. Nós, do Mineirão, unimos forças com o Cruzeiro e toda a Nação Azul presente no jogo para homenagear uma guerreira que tem transformado sua batalha com o tratamento de câncer em muita coragem, força, inspiração e esperança."

O perfil ainda demonstrou apoio total à Camila. "Estamos todos com você e torcendo pela sua recuperação, Camila! Você já é um exemplo de resiliência para cada pessoa que estava no estádio, além das milhões impactadas pelas transmissões e redes sociais."