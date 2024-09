Trap novinho, rock cinquentão: o abismo de idade de ídolos do Rock in Rio

Do Toca, no Rio

Um abismo geracional de 27 anos, em média, separa os astros dos dois palcos principais do "dia do trap" (sexta-feira, 13) e o "dia do rock" (domingo, 15), no Rock in Rio 2024.

Em geral, o dia do rock tem atrações com o dobro da idade do trap, subgênero mais popular do rap atualmente. Os ídolos do primeiro dia nos palcos Mundo e Sunset tinham, em média, 27 anos, enquanto os deste domingo têm 53,5 anos.

Os cantores de rock têm, tranquilamente, idade para ser pais dos MCs de trap do festival. Mas há possibilidades mais extremas.

Ian Gillan, 79 anos, poderia ser bisavô de MC Chefin ou de MC Soffia, 20. O vocalista do Deep Purple é o cantor mais velho nestes dois dias. Os MCs carioca e paulista são os caçulas.

Ian Gillan, do Deep Purple, 79 anos, e Oruam, 23 anos Imagem: Divulgação/Ricardo Matsukawa/Mercury Concerts e Filipe Reveles/Photo Premium/Folhapress

O Toca fez as contas com as idades das atrações principais ou vocalistas das bandas (em caso de parcerias no palco, foi calculada a média entre eles).

A diferença no palco se reflete na plateia. A sexta foi cheia de grupos de adolescentes e até crianças no ombro dos pais para enxergar Matuê melhor. No domingo, cabelos grisalhos eram bem mais comuns.

Trap é o novo rock?

Houve outra relação curiosa entre a plateia de sexta e domingo: o dia do trap foi cheio de camisas pretas, correntes, óculos escuros, letras agressivas, arranjos pesados e rodas de mosh, todos símbolos do rock.

"Eu acredito que o trap é o novo rock", disse ao Toca Veigh, astro trapper de São Paulo, após um show concorrido no Rock in Rio.

Os ídolos do rock no palco do festival ficaram mais velhos ao longo das edições. No primeiro Rock in Rio, de 1985, os músicos do estilo tinham 31,3 anos, em média. Em 2015 a idade dos roqueiros já tinha subido para 43,5. Agora o estilo já atingiu a marca média de cinquentão.

******* SEXTA-FEIRA (13), O "DIA DO TRAP"

- Idade média: 27

Palco Mundo:

* Matuê com Wiu e Teto - média 24,6

* Ludmilla - 29

* 21 Savage - 31

*Travis Scott - 33

Palco Sunset:

* MC Daniel, Rebecca e MC Soffia - média 24

* Veigh e Kayblack * - 24

* Orochi, Chefin e Oruam - média 22,6

* MC Cabelinho - 28

******* DOMINGO (15), O "DIA DO ROCK"

- Idade média: 53,5

Palco Mundo:

* Paralamas do Sucesso - 63

* Journey - 57

* Evanescence - 42

* Avenged Sevenfold - 43

Palco Sunset:

* Barão Vermelho - 45

* Planet Hemp e Pitty - média 51

* Incubus - 48

* Deep Purple - 79