Evanescence, Paralamas, Planet Hemp: veja fotos do 3º dia do Rock in Rio

O terceiro dia de Rock in Rio 2024, neste domingo (15), celebrou o rock com shows de bandas icônicas no palco Mundo, como Os Paralamas do Sucesso, Journey e Evanescence.

Outros destaques foram Planet Hemp ao lado de Pitty, Black Pantera, Barão Vermelho, Incubus, Deep Purple, MC Hariel e muito mais.

Avenged Sevenfold

15.set.2024 - Avenged Sevenfold se apresenta Palco Mundo na terceira noite do festival Rock In Rio Imagem: Eduardo Anizelli/Folhapress

Evanescence

15.set.2024 - Evanescence se apresenta Palco Mundo na terceira noite do festival Rock In Rio Imagem: Wagner Meier/Getty Images

Os Paralamas do Sucesso

15.set.2024 - Paralamas do sucesso se apresentam Palco Mundo na terceira noite do festival Rock In Rio Imagem: Eduardo Anizelli/Folhapress

Barão Vermelho

15.set.2024 - Barão Vermelho se apresenta Palco Sunset na terceira noite do festival Rock In Rio Imagem: Filipe Reveles/Estadão Conteúdo

Incubus

15.set.2024 - Incubus se apresenta no paldo Sunset na terceira noite do Rock In Rio Imagem: Wagner Meier/Getty Images

Black Pantera

Dona Guiomar subiu ao palco do Black Pantera ao ser homenageada pelos filhos, Charles e Chaene Imagem: Divulgação

15.set.2024 - Black Pantera se apresenta Palco Supernova na terceira noite do festival Rock In Rio Imagem: Divulgação/Rock InRio

Planet Hemp convida Pitty

15.set.2024 - Planet Hemp se apresenta Palco Sunset na terceira noite do festival Rock In Rio Imagem: Eduardo Anizelli/Folhapress

MC Hariel

15.set.2024 - MC Hariel se apresenta no espaço Favela na terceira noite do Rock in Rio Imagem: Divulgação/GR6

Journey

15.set.2024 - Journey se apresenta Palco Mundo na terceira noite do festival Rock In Rio Imagem: Divulgação

