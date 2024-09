Rosiane Pinheiro lamenta falta de apoio em doença: 'As pessoas são cruéis'

Rosiane Pinheiro, 50, símbolo sexual dos anos 90 como dançarina do grupo de axé Gang do Samba, desabafou sobre a falta de apoio quando enfrentou um quadro de depressão.

O que aconteceu

A dançarina abriu a caixinha de perguntas e respondeu o seguidor que questionou como foi enfrentar a doença. Na época, Rosiane chegou a pesar 100 kg.

Tive apoio de DEUS! Porque até as pessoas que estavam ao meu lado só me colocavam e me deixavam ainda pior, as pessoas são cruéis! Foi uma fase MUITO difícil, mas ali eu aprendi muito também , Rosiane Pinheiro

Recentemente, a influenciadora expôs um ataque que recebeu nas redes sociais de uma seguidora. A pessoa disse que a ex-Fazenda está "cheia de celulite".

A modelo, então, postou um vídeo de biquíni. Ela renovava o bronze, e mandou um recado para a heter. "Olha que ousadia dessa safada. Cheia de celulite, mas 50 anos, poderosa e gostosa. Você paga o meu mercado? Paga a minha academia? Não! Então toma vergonha nessa cara. E quando você chegar aqui, com essa idade, com esse corpo e essa beleza, aí você me diz alguma coisa".

Procure ajuda

Caso você tenha pensamentos suicidas, procure ajuda especializada como o CVV e os Caps (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.