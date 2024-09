Não era Dragon Ball: plantão da Globo interrompeu esse programa no 11/09

Há 23 anos, o ataque terrorista de 11 de setembro abalou o mundo quando dois aviões se chocaram contra as Torres Gêmeas do World Trade Center, em Nova York, às 8h45 do horário de Brasília.

Passadas mais de duas décadas, diversos acontecimentos ligados ao atentado se desenrolaram no cenário mundial, incluindo até mesmo uma curiosa teoria envolvendo o desenho "Dragon Ball".

A teoria em questão sugeria que a transmissão da Globo foi interrompida no exato momento em que o personagem Goku se transformaria em um Sayajin nível 3, um momento marcante em sua jornada para enfrentar Majin Boo, mas isso não é verdade.

O atentado às Torres Gêmeas não interrompeu "Dragon Ball Z"

A Globo estreou "Dragon Ball Z" em 23 de julho de 2001 a partir do capítulo 200. O capítulo em questão inicia a saga Boo.

No dia do ataque às Torres Gêmeas, o episódio da "transformação" não estava programado para ir ao ar. O episódio que passaria seria o de número 237, "Vegeta luta por seus entes queridos", e não o episódio 245, no qual Goku realizaria a referida transformação.

A Globo não conseguiu exibir "Dragon Ball Z" naquele dia. O programa "Bambuluá", apresentado por Angélica, entrou no ar às 9h20, e "Dragon Ball Z" costumava ser exibido mais tarde, por volta das 11h15, como parte da programação da "TV Globinho", que era apenas um quadro naquela época.

A interrupção da atração ocorreu quando estava sendo transmitido o desenho "Garrafinha", a fim de abrir espaço para o noticiário da Globo. O ataque à primeira torre ocorreu às 8h45, e a emissora carioca levou menos de 15 minutos para entrar com um plantão especial.

Da série desmascarando mitos: o Plantão do 11 de setembro não interrompeu o Dragon Ball Z, e sim a Garrafinha. pic.twitter.com/vE7CYjdLWM -- Diogo (@diogo_cc) August 9, 2017

Em relatos ao Memória Globo, Ali Kamel, Carlos Henrique Schroder, Carlos Nascimento e Amauri Soares mencionaram como foi a cobertura jornalística dos eventos em Nova York.

Entrei na sala do Schroder e ele mandou botar no ar. 'Liga para São Paulo'. Tinha colocar em São Paulo porque o horário da manhã era o 'Jornal Hoje' era de São Paulo

Ali Kamel, diretor de jornalismo da TV Globo

O âncora do Jornal Hoje era Carlos Nascimento. Ele ainda descrevia as imagens cedidas pela CNN sem saber do que se tratava.

O episódio ficou conhecido como um dos mais notáveis do "Efeito Mandela" no Brasil.

* Com informações de reportagens publicadas em 11/09/2020, 11/09/2021 e 11/09/2023.