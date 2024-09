Rock in Rio confirma Geraldo Azevedo e Zeca Baleiro no festival

Geraldo Azevedo e Zeca Baleiro serão atrações do Rock in Rio, que começa na próxima sexta (13).

O que aconteceu

Geraldo Azevedo subirá ao palco do Global Village em 14 de setembro, substituindo Hermeto Pascoal, que precisou deixar o festival por motivos de saúde. Repertório do cantor inclui clássicos como "Dona da Minha Cabeça", "Moça Bonita", "Bicho de 7 Cabeças" e a nova versão de "Dia Branco", gravada recentemente em parceria com Chico César.

Zeca Baleiro se apresentará em 21 de setembro no palco Mundo, no lugar de Margareth Menezes. A ministra da Cultura não poderá cantar no festival devido a compromissos oficiais com o G7.

Baleiro participará do show "Para Sempre: MPB" no Dia Brasil. O músico, conhecido por sua versatilidade e mistura de ritmos, trará sucessos como "Telegrama", "Ai Que Saudade D'ocê", "Palavra Acesa" e "Samba do Approach" (com participação de Zeca Pagodinho).

Confira as outras atrações do Rock in Rio

Rock in Rio 2024

Quando: dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro

Onde: Cidade do Rock

Quanto: R$ 397,50 (meia), R$ 675,75 (benefício Itaú 15%) e R$ 795 (inteira)

Classificação: 16 anos

Ingressos à venda pelo site da Ticketmaster.