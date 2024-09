Perline: 'Filme do Silvio Santos tem bom roteiro, apesar da caracterização'

Com estreia prevista para o próximo dia 12 de setembro, o filme "Silvio" traz Rodrigo Faro na pele do apresentador mais famoso do Brasil, Silvio Santos. Gabriel Perline, colunista do UOL, assistiu o longa na pré-estreia, que aconteceu na noite de quarta-feira (4).

Antes mesmo de seu lançamento, "Silvio" recebeu críticas devido à caracterização de Faro como o apresentador. "Eu fui muito armado para odiar e confesso que não saí detestando", revela o colunista. "O roteiro do filme é muito bom, óbvio que não dá para desviar a atenção do Rodrigo Faro que não está bacana e também me incomodou a impostação vocal dele no filme."

Para ele, apesar desses fatores negativos, o apresentador do programa Hora do Faro está muito bem na pele do criador do SBT. "Ele é um bom ator, é um papel difícil de representar porque o Silvio tem uma postação muito única."

Perline explica que o ponto alto do longa é trazer passagens da vida de Silvio Santos que a família não gosta de contar. Como por exemplo, o fim de seu casamento com a primeira esposa, Maria Aparecida Abravanel, conhecida como Cidinha e que morreu em 1977.

Segundo os cálculos de datas e tudo mais, uma coisa que não é falada abertamente, é que o relacionamento do Silvio com a Iris, começa quando Cidinha ainda está viva, então pressupõe-se que houve traição.

O colunista explica que, sem ser explícita, a película trabalha essa possível traição e como Cintia Abravanel, filha mais velha do apresentador, tinha uma relação complicada com o pai. "O filme é bom, o roteiro é bom, mas é preciso abrir a mente para se livrar da canastrice que foi a caracterização."