Estrela da Casa: Gael fofoca que Leidy se sentiu ridicularizada por Nick

Na madrugada desta sexta-feira (6), Gael contou para seus aliados do quarto laranja, Ramalho, Mayrah, Evellin e Thália, sobre um desabafo feito por Leidy sobre Nick Cruz.

'Fofocão'

Gael: "Gente, fofocão: a Leidy disse que se sentiu ridicularizada pelo Nick por puxa-la para cantar uma música que ela não sabia no violão, para poder humilhar ela na frente da rede nacional."

Thália: "Mentira, tá falando sério?"

Gael: "Eu to falando muito sério, vou até colocar o microfone aqui. Nem contei para ele."

Marayrah: "E nem foi maldade."

Evellin: "Se o Nick souber disso."

Thália: "Eu não sabia que a Leidy era boca de sacola assim, mas ela é mesmo."

Gael: "Ela falou assim: 'Vocês acham que eu não percebo? Eu bati três vezes na tecla do 'eu não sei cantar essa música'. Aquela do Thales, que ele puxou ela para cantar. 'Ai a pessoa vai lá e me puxa para cantar, parar me ridicularizar na frente de rede nacional?'."