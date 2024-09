Soldados russos têm chance de falar no Festival de Cinema de Veneza

Por Crispian Balmer

VENEZA (Reuters) - A documentarista Anastasia Trofimova passou sete meses vivendo com soldados russos perto da linha de frente na Ucrânia e levou a história deles ao Festival de Cinema de Veneza, buscando questionar estereótipos.

"Na Rússia, eles são esses heróis que nunca morrem. No Ocidente, eles são, em sua maioria, criminosos de guerra, criminosos de guerra, criminosos de guerra", disse a diretora russo-canadense aos repórteres antes da estreia de seu filme "Russians at War".

"Para mim, o maior choque foi ver como eles eram comuns. Homens absolutamente comuns, com famílias, com senso de humor, com sua própria compreensão do que está acontecendo nesta guerra."

Trabalhando sem autorização, Trofimova se integrou a um batalhão ferido em combate que atravessava o leste da Ucrânia, obtendo um raro vislumbre de um Exército frequentemente desorganizado em um estado constante de desordem.

O armamento é antigo, as tropas viajam em veículos que oferecem pouca proteção contra ataques e, em um determinado momento, um operador de drone lança uma bomba contra seu próprio lado. Os únicos suprimentos disponíveis parecem ser cigarros e álcool.

Muitos soldados admitem que estão lutando apenas pelo dinheiro e ficam cada vez mais desiludidos à medida que o conflito que eclodiu com a invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022 se arrasta, denunciando a cobertura da guerra pela imprensa estatal como "mentiras".

Outros lutam por camaradagem, com atitudes que se endurecem à medida que as baixas aumentam.

"As pessoas podem não compreender realmente as razões por trás (da guerra), mas começam a lutar porque perderam alguém. E talvez seja uma questão de vingança", disse Trofimova.

O filme segue uma equipe de médicos enquanto eles coletam corpos no campo de batalha, caindo em prantos quando três integrantes de sua unidade retornam em sacos pretos.

No entanto, mostra apenas breves vislumbres dos combates reais e não dá qualquer noção da destruição que as forças de Moscou infligiram à Ucrânia, com um dos soldados rejeitando como "impossíveis" as acusações de que as tropas russas cometeram crimes de guerra.

Trofimova disse que não viu sinais de crimes de guerra durante o seu tempo perto do front.

"Acho que na mídia ocidental é a isso que os soldados russos estão associados neste momento, porque não havia outras histórias. Esta é outra história", disse ela.

"Esta é a minha tentativa de ver através da névoa da guerra e ver as pessoas pelas pessoas."

(Reportagem de Crispian Balmer)