Após morte de José Inocêncio, com quem fica fazenda em 'Renascer'?

No último capítulo da novela "Renascer" (Globo), João Pedro (Juan Paiva) ficará chocado durante a divisão dos bens de José Inocêncio (Marcos Palmeira).

O que vai acontecer

Segundo informações do jornal O Globo, após a morte do fazendeiro, os três irmãos irão se reunir com Kika (Juliana Araújo) para a divisão de bens. "A fazenda segue sendo administrada pela empresa que foi criada e tem os três filhos como sócios. E essa casa foi o único bem que ele não conseguiu dividir", informa a advogada.

A namorada de José Bento (Marcello Melo Jr.) sugere que eles deixem a casa da fazenda como usufruto de Inácia (Edvana Carvalho). "A proposta que eu apresentei era dar à Inácia o usufruto da casa e passar a escritura para o nome de Bento e Augusto, tendo em vista que João já tem uma casa aqui na fazenda e os outros não", fala.

Bentinho discorda. "Aí você vai me desculpar, mas eu discordo!", interrompe ele.

O bacharel em direito sugere que a casa fique no nome de João Pedro. "Quer dizer então...", diz o irmão chocado. "Que a casa de painho é tua! Agora, ai de você que me regule hospedagem quando a gente vier te visitar!", responde José Bento.

