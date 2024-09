Leão: Show é boa ideia, mas não vai resolver problema de Marcos Oliveira

Leão Lobo repercutiu o apoio financeiro prestado por Martina Oliveira, 21, a Marcos Oliveira, 68. A modelo, conhecida como 'Beiçola da Privacy', pagou a dívida dos aluguéis atrasados do ator, evitando assim seu despejo do imóvel em que vive.

Leão pensa que Marcos deveria buscar um acordo com o Retiro dos Artistas para se mudar para lá com seus cães. "Não entendi ainda por que ele não respondeu ao Retiro dos Artistas. Eles poderiam dar um jeito de ele levar suas cadelas para lá, e iria dar um jeito na vida dele definitivamente", ponderou o jornalista, no Splash Show.

Ele entende que seria uma forma de sanar de vez os problemas de moradia do ator. "O show [que Marcos está planejando estrelar] pode ajudar e tal, mas não sei se vai resolver a vida dele, até porque a temporada acaba e tudo o mais. Por que não ir para o Retiro? Por que nem sequer respondeu ao Retiro?"

Não obstante, Leão torce para que Oliveira tenha sucesso nos projetos artísticos que está preparando. "Gosto muito do Marcos, ele é um talento. Tenho certeza de que o show dele vai ser muito divertido, de que as pessoas vão comparecer para ajudá-lo."

Haters de Leidy Elin, além de racistas, são covardes

Yas Fiorelo detonou os internautas que atacaram Leidy Elin, 26, nas redes sociais após ela deixar o BBB 24 (Globo). A trancista contou ter desenvolvido depressão por ataques dos hates - que atingiram não só a ela própria, mas também pessoas de sua família.

A apresentadora criticou a covardia dos agressores ao envolver até mesmo parentes de Leidy na questão. "Essas pessoas, além de racistas, são extremamente covardes por envolver a família dela, que não tinha nenhuma ligação com o assunto. Esquecem-se de que o que aconteceu lá dentro [do BBB] fica lá dentro."