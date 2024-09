Joaquin Phoenix teve um sonho e deu à luz um novo e musical "Coringa"

Por Crispian Balmer

VENEZA (Reuters) - Joaquin Phoenix, vencedor do Oscar de Melhor Ator por seu papel em "O Coringa", sucesso de bilheteria em 2019, disse nesta quarta-feira que teve um sonho com seu antigo personagem, estimulando o diretor Todd Phillips a produzir uma sequência.

"Coringa: Delírio a Dois", que terá sua estreia mundial no Festival de Cinema de Veneza, continua de onde o filme original terminou, com o vilão dos quadrinhos, Coringa, preso em uma cadeia de alta segurança aguardando julgamento por vários assassinatos.

Na cadeia, ele é cativado por uma paciente de asilo, Harleen Quinzel, interpretada por Lady Gaga, que retribui sua paixão -- e a sua intensa história de amor se desenrola em cenas alucinantes de música e dança.

"Tive um sonho em que estava atuando como Coringa, fazendo canções, e liguei para Todd porque achei que poderia haver algo ali", disse o ator norte-americano em uma entrevista coletiva.

Em um drama de tribunal, um conto de prisão corajoso e um romance terno, o filme é apimentado com Phoenix e Gaga cantando interpretações exclusivas de clássicos, como "Get Happy", de Judy Garland, e o hino do showbiz, "That's Entertainment", dando ao filme uma sensação muito diferente de seu antecessor.

"A forma como a música é usada é para realmente dar aos personagens uma maneira de expressar o que eles precisam dizer, porque a cena e apenas o diálogo não são suficientes", disse Lady Gaga, cantora e compositora norte-americana, que também se tornou uma atriz de sucesso.

DIETA RIGOROSA

Phoenix ganhou as manchetes com o primeiro Coringa quando revelou que havia perdido 23,6 kgs na preparação para o papel. Dessa vez, ele passou por uma transformação semelhante, sugerindo, mas depois negando, que também havia perdido 21,3 kgs para a sequência.

Ele se recusou a entrar em detalhes sobre sua dieta e, embora tenha dito que a grande perda de peso era segura, reconheceu que não queria passar por isso uma terceira vez.

"Agora estou com 49 anos, provavelmente não deveria fazer isso de novo", disse, acrescentando que ter que fazer tantas rotinas de dança e ensaios enquanto seguia um regime alimentar rigoroso havia cobrado um preço.

"Nós o alimentamos com mirtilos quando ele estava com muita fome", disse Lady Gaga. Ela afirmou que também perdeu muito peso para o papel, além de ter mudado seu estilo de cantar.

"Para mim, foi uma questão de desaprender a técnica e esquecer como respirar e permitir que a música saísse completamente do personagem", disse.

O "Coringa" original também estreou em Veneza, recebendo ótimas críticas e o prêmio principal da competição, antes de arrecadar mais de 1 bilhão de dólares nas bilheterias de todo o mundo.

