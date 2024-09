Coala Festival: plataforma de streaming transmite shows do palco principal

Novidade boa para quem curte o melhor da música brasileira mas não vai poder ir ao Coala Festival, que acontece neste fim de semana, em São Paulo. Neste ano, que marca a décima edição do evento, as apresentações serão exibidas para todo o país via streaming do Disney+.

O que vai acontecer?

Os shows da sexta-feira (6) serão transmitidos das 13h45 às 22h; já as performances de sábado (7) e domingo (8) serão veiculadas das 12h45 às 22h. Lulu Santos, Os Paralamas do Sucesso, Planet Hemp, Adriana Calcanhotto e Arnaldo Antunes, Xande canta Caetano e O Terno são alguns dos nomes confirmados no festival, que ainda tem ingressos disponíveis.

Vai ser incrível transmitir o Coala Festival pelo Disney+. É uma plataforma recheada de conteúdos interessantes, e é uma honra para nós ver o festival fazendo parte deste catálogo e sendo potencializado para novas audiências. Gabriel Andrade, sócio-fundador e curador do Coala Festival

Este será o primeiro ano de parceria entre Coala e o Disney+, que apresentará diferentes perspectivas do evento na transmissão, dirigida por Fred Ouro Preto. Os assinantes do serviço de streaming poderão conferir a movimentação que toma conta do palco principal e a vibração e a emoção do público.

Além dos shows do palco principal na íntegra, a transmissão irá incluir apresentação de DJs, entrevistas exclusivas e conteúdos gerados ao vivo diretamente do Memorial da América Latina. É a oportunidade de o público de todo o país acompanhar os detalhes do festival.

Veja os horários dos shows do Coala:

Coala Festival

Quando: sexta (6), às 13h45, e sábado (7) e domingo (8), às 12h45

Onde: Memorial da América Latina, em São Paulo

Quanto: a partir de R$ 140

Classificação: 16 anos; menores de 16 anos apenas acompanhados dos pais ou do responsável legal

Ingressos à venda pelo site da Total Acesso.