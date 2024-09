Avião de Gusttavo Lima é apreendido em mesma operação que prendeu Deolane

Um avião do sertanejo Gusttavo Lima foi apreendido pela Polícia Civil de São Paulo, na manhã desta quarta-feira (4), no âmbito da mesma operação que prendeu a influenciadora Deolane Bezerra.

Avião de Gusttavo Lima estava em manutenção no aeroporto de Jundiaí (SP) quando foi apreendido. A aeronave não tem permissão para deixar o hangar em que está estacionada. Splash confirmou a informação junto à assessoria de imprensa do aeroporto.

Aeronave está no nome da empresa de Gusttavo Lima. O avião, prefixo PR-TEN, está registrado no nome da empresa Balada Eventos e Produções LTDA e tem situação considerada "normal", segundo a Anac (Agência Nacional de Aviação).

Os agentes da Polícia Civil de São Paulo também apreenderam um carro de luxo em um condomínio de milionários em Barueri. Não foi informado a quem pertence o veículo. A reportagem procurou a Secretaria de Segurança Pública do estado para pedir mais informações e aguarda retorno.

Splash procurou a assessoria do cantor sertanejo, mas não obteve resposta. O espaço segue aberto para manifestação.

A Rede VOA, que gere o Aeroporto de Jundiaí, confirmou a vistoria de policiais ao avião. "A aeronave agora encontra-se impedida de operar e decolar, podendo apenas receber manutenção".

Deolane Bezerra foi detida no Recife (PE). Além da influenciadora, a mãe dela, Solange Bezerra, também foi presa.

Defesa de Deolane afirmou ter sido pega de surpresa pela operação e disse ainda não ter ciência completa dos fatos. Os advogados ressaltaram estarem "levantando as informações junto às autoridades competentes".

De antemão, informamos que nossas clientes possuem condutas inquestionáveis e nunca se negaram a prestar qualquer tipo de esclarecimento.

Nota assinada pela advogada Adélia Soares

Objetivo é identificar e desarticular uma organização criminosa voltada à prática de jogos ilegais e lavagem de dinheiro. Investigação denominada "Integration" começou em abril de 2023.

Polícia Civil cumpre 19 mandados de prisão, 24 mandados de busca e apreensão domiciliar, sequestro de bens e valores, bloqueio judicial de ativos financeiros e outras medidas cautelares diversas de prisão. Todos expedidos pelo juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca do Recife.

Operação contra Deolane prende carros de luxo, aeronaves e joias Imagem: Divulgação/PCPE

Justiça determinou bloqueio de ativos financeiros no valor de R$ 2,1 bilhões. Os investigados também devem entregar passaportes e, se for o caso, terão o porte de arma suspenso.

Polícia apreendeu um helicóptero, carros de luxo e dinheiro vivo, incluindo dólares e euros. Imagens divulgadas pela Polícia Civil de Pernambuco também mostram dezenas de joias apreendidas. A polícia ainda não informou a propriedade de cada bem apreendido.

Polícia apreendeu dinheiro e joias de Darwin Henrique da Silva Filho, empresário da empresa Esportes da Sorte — empresa realiza apostas online e patrocina times de futebol. O advogado Pedro Avelino, que representa o empresário, falou com a Globo. "É importante registrar que a gente já se colocou à disposição da autoridade policial há mais de um ano e meio."