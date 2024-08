Zoë Kravitz: 'Quero mostrar o absurdo em fingir que esquecemos violências'

Escrito, produzido e dirigido por Zoë Kravitz, o filme "Pisque Duas Vezes", à primeira impressão, parece ser uma produção de mistério. Porém, mais do que um thriller, o longa é uma obra de arte e uma ode às mulheres.

Zoë podia ser mais uma nepo baby (termo usado para filhos de artistas famosos), mas resolveu ir além - e tem talento para isso. Filha do cantor Lenny Kravitz e da atriz Lisa Bonet, ela já experimentou de tudo: foi modelo, atriz, cantora, produtora e, com "Pisque Duas Vezes", faz sua estreia como diretora.

[Cuidado com o texto a partir deste momento, ele contém spoilers]

Na trama, o milionário Slater King (Channing Tatum) convida a garçonete Frida (Naomi Ackie), sua amiga e diversos outros colegas para passar uns dias em sua ilha. O que era para ser uma viagem dos sonhos, na verdade, esconde uma grande crueldade.

O filme é uma crítica social fortíssima sobre o que as mulheres que são vítimas de violência são obrigadas a passar. Feita de forma muito sutil, quando você percebe está sentindo as angústias da protagonistas sem conseguir piscar - nem uma, quem dirá duas vezes,

A reportagem conversou com Zoë para entender sua inspiração por trás da história e a ideia de fazer as mulheres esquecerem os abusos sexuais que estavam sofrendo.

UNIVERSA: Por que você escolheu fazer com as mulheres esquecem as violências das quais elas foram vítimas na ilha?

Zoë Kravitz: O filme é uma metáfora daquilo que eu acredito.

A sociedade pede para as mulheres encontrarem uma maneira de esquecer suas violências, de normalizá-las. Quero mostrar para as pessoas o quanto isso é absurdo.

O mundo já pediu para mulheres agirem como se tivessem esquecido e sorrirem durante as dores terríveis e traumas de abusos. E quando reagimos, parece que a revolta vem do nada. Queria encontrar uma maneira de destacar os absurdos desses jogos que estamos participando como humanos.

Zoë Kravitz no set de "Pisque Duas Vezes" Imagem: Divulgação

Quando você teve a ideia para essa história? Está trabalhando nela há muito tempo?

Comecei a escrever esse roteiro em 2017*. Havia uma grande quantidade de emoções borbulhando dentro de mim e eu não sabia onde colocá-las. Eu estava tão perplexa com todo aquele absurdo que estávamos vendo que queria encontrar uma maneira de fazê-lo ter sentido na minha cabeça. Foi terapêutico. Escrevi a ponto de terminar aqui, tendo essa conversa com você.

*O movimento #MeToo começou a ganhar força em novembro deste ano, quando o Twitter foi inundado de histórias de mulheres usando a hashtag (que foi criada em 2006) para contar as suas histórias de abusos sexuais.

No filme, o personagem de Channing Tatum diz algo que me marcou muito: pessoas que não dizem nada frente à situação de violência também estão agindo. O que você acredita que pessoas em posições de poder deveriam estar dizendo nesse momento?

Acredito que todos nós temos um certo tipo de poder, sabe? Não importa se você é presidente dos Estados Unidos, o diretor de uma escola ou o chefe de alguém. Existem diversas dinâmicas no jogo do poder.

Fomos condicionados a fingir que não vimos, normalizar e mentir para nós mesmos de que está tudo bem.

Todos nós participamos nesse jogo. Mesmo que não seja tendo atitudes horrorosas, somos parte do problema.

Que mensagem você quer que as pessoas tirem desse filme, porque ele é feito para todos os públicos, mesmo aqueles que não acreditam que a violência contra a mulher seja um problema?

Saiba de que lado você está e proteja as mulheres. Espero que eles pensem sobre isso. A arte do filme é convidar o público para essas conversas. Acredito que, muitas vezes, algumas pessoas não estão vendo ou entendendo o que estão fazendo.

É meu papel, como artista, convidá-los a entender. É preciso equilibrar e torcer para que as pessoas saiam do cinema com uma nova perspectiva, que, com sorte, vai mudar a maneira como elas agem em suas próprias vidas.

Zoë Kravitz no set de "Pisque Duas Vezes" Imagem: Divulgação

Você escreveu, produziu e dirigiu o filme. Como conseguiu fazer tudo ao mesmo tempo? É um superpoder?

Quando você ama o que está fazendo, apenas faz. Não pensa muito.

É quase como a Frida faz no filme: ela vai atrás até conseguir o que quer. Acredito que esse é o significado de ambição. É uma vontade profunda de fazer algo e não parar até conseguir.