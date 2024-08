Matheus Torres dá bronca em colegas de confinamento: 'Ficam gritando aí"

Matheus Torres, do Estrela da Casa (Globo), se estressou com Thália, Gael e Ramalho e reclamou com os colegas sobre estarem atrapalhando sua criação de conteúdo.

Enquanto fazia sua produção de conteúdo de sua música da semana, "Como uma onda (Zen-surfismo) de Lulu Santos, o cantor mineiro disse estar ouvindo a conversa e a cantoria do trio na área externa. Nervoso, Matheus saiu do estúdio repreendendo os colegas.

Matheus: "Tava produzindo conteúdo e vocês ficam cantando alto, gritando aí, atrapalha lá dentro."

Gael: "Não estava sabendo, só falar, calma."

Matheus: "Eu falei."

Gael: "Não falou, a gente não ouviu. Eu não ouvi, você não falou comigo essa parte."

Matheus: "Mas é sério, quando a galera estiver produzindo, fica gritando, cantando, atrapalha lá dentro."

Gael: "Tá bom, não sabia, agora já sabe. Relaxa."

Matheus: "Eu to relaxado."

