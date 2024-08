Nova vilã gera caos em série de 'Cidade de Deus': 'Ela é o fogo do inferno'

Andréia Horta, 41, estreia no universo "Cidade de Deus" com a personagem Jerusa. A vilã movimenta a série "Cidade de Deus: A Luta não Para" vivendo um conturbado relacionamento com Bradock (Thiago Martins).

Ela faz as coisas acontecerem. Ela instaura o caos, joga o álcool, coloca fogo e, ao mesmo tempo, é o próprio fogo do inferno. Uma força muito escandalosa.

O que disse Andréia Horta

Advogada, Jerusa causa conflitos na comunidade retratada na série. "É um desafio fazer uma personagem tão diferente e fascinante. Quando eu li, fiquei apaixonada por ela. Assim como todas as personagens femininas da série, cada uma agindo na sua área, ela também é uma força transformadora."

Jerusa tira Bradock da prisão. Ex-líder do tráfico volta à Cidade de Deus com o intuito de recuperar o comando. "O casal traz uma relação muito explosiva. São duas bombas atuando juntas. A gente precisava se incendiar o tempo inteiro. [...] Uma relação que também traz muita violência", analisa Andréia.

Atriz afirmou que parceria com Thiago Martins foi das melhores da carreira. "Quando você precisa violentar o outro artista fisicamente, principalmente em uma relação entre homem e mulher, ficamos um pouquinho mais vulneráveis. Mas ele é muito respeitoso. Eu sabia que tinha um companheiro que não iria colocar a cena à frente da nossa integridade física. Essa confiança foi fundamental."

Jurusa (Andreia Horta) e Bradock (Thiago Martins) em "Cidade de Deus: a Luta Não Para" Imagem: Renato Nascimento

Max divulgará episódios de "Cidade de Deus: A Luta não Para" aos domingos. Obra produzida por Aly Muritiba conta com seus capítulos e traz Buscapé (Alexandre Rodrigues) entre os protagonistas.

Bradock não é o único personagem do filme de 2002 que retorna em nova série. Buscapé (Alexandre Rodrigues), Berenice (Roberta Rodrigues), Barbantinho (Edson Oliveira), Cinthia (Sabrina Rosa) e Reginaldo (Kiko Marques) também fazem parte do elenco.