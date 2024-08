Grupo de K-pop B.D.U brilha com covers de luxo e gogó de ouro em show em SP

Fazer show em plena terça-feira (27) com uma temperatura não muito convidativa parece uma combinação nada ideal, mas o grupo de k-pop B.D.U (Boys Define Universe) não se importou com as adversidades e fez um show redondo, com muita potência vocal e colaboração dos fãs, que chegaram ao galpão frio do Studio Stage horas antes para tirarem fotos e ganharem autógrafos dos artistas.

O grupo e a turnê

Formado no programa de TV "Build Up: Vocal Boy Group", criado pela mnet, famosa em debutar grupos bem-sucedidos saídos de competições na TV, os B.D.U são uma combinação de três "idols" que já trabalham em outros grupos e um que debutou ali: Bitsaeon, o líder, é do grupo M.O.N.T; Seunghun, do CIX; Jay, do One Pact; e Minseo, do maknae, que fez sua estreia como "idol" no grupo.

Como todo grupo formado pela mnet, eles possuem contrato temporário, neste caso de dois anos, e depois devem voltar a promover com seus respectivos grupos. Em junho deste ano o grupo debutou oficialmente com o EP "Wishpool", que conta com quatro músicas, e a versão em inglês do single principal, "My One". Logo em seguida eles embarcaram numa turnê pelas Américas e Europa, com 24 datas ao tota,l e trouxeram para São Paulo a "Tour for Wishpool: Flash & Light".

Vozes muito acima da média

Como esperado de um grupo que foi formado pela potência e técnica vocal, os quatro integrantes possuem vozes que chamam atenção pela qualidade muito acima da média. O fato de todos usarem microfones de mão já dá o tom do tipo de performance que teremos.

Apesar da qualidade duvidosa do som do local, nada conseguiu comprometer as duas primeiras performances, de "Flower" e "Drowning", a última um cover excelente do Woodz que viralizou na época em que o programa ainda estava rolando. O microfone do Jay inclusive falhou, e mesmo assim ele contornou a situação e mostrou que é um dos melhores vocalistas atuais do k-pop.

Covers de luxo

Como o grupo possui apenas quatro músicas próprias, o show é um compilado de covers que eles fizeram no programa e de músicas que eles gostam muito e queriam cantar no palco.

Ao se apresentarem, alguns tentaram falar um pouco de português, e Minseo brilhou falando "Meu nome é Minseo" perfeitamente. Em seguida, houve uma pequena conversa com os fãs e uma breve explicação das performances seguintes: dois números que fizeram muito sucesso no programa e que o público pedia muito para ouvir.

Assim, tivemos mais duas apresentações excelentes, dessa vez em units: Seunghun e Minseo, sentados em banquinhos de costas um pro outro, cantaram "Falling", do Harry Styles, com destaque pros graves de Minseo. Logo após, Bitsaeon e Jay entraram no palco para entregar provavelmente a performance mais esperada da noite: "Dangerously", do Charlie Puth. Sucesso no programa, ela furou a bolha na época e passou pela timeline de todo mundo que acompanha k-pop.

É bastante impressionante a harmonização de ambos e a forma como a música vai crescendo (build up, o nome do programa!) e acaba de forma explosiva. Jay aproveita para sensualizar e tirar o terno, fazendo os fãs gritarem ainda mais.

Os integrantes do B.D.U posam para foto nos bastidores do show em São Paulo, na terça (27) Imagem: Instagram @bdu4official

Pausa e brincadeira

Muito impressionados com a cantoria dos fãs, eles comentam: "É a primeira vez que o pessoal tá cantando tudo". Aproveitando a pausa, cadeiras são colocadas no palco e temos um momento jogo, que facilmente corta o clima e parece enrolação, mas que funcionou muito bem pois foi bastante engraçado.

E qual era a brincadeira? Eles tinham que ouvir as músicas em português, no ponto que eles usavam, e tentar cantar para público adivinhar. Todos tentaram duas vezes, houve muita gritaria e momentos hilários, e Bitsaeon acabou vencendo ao cantar, da sua forma, os hits "Só Fé", do Grelo, e "Vamo de Pagodin", do MC Daniel. No fim, todos estavam dançando em pé o clássico "Evidências".

Solos e encerramento

Depois de brincarem e aprenderem gírias — Jay ficou claramente obcecado com "vapo" — os quatro artistas apresentaram seus solos.

Bitsaeon começou com outra música de Harry Styles, "Watermelon Sugar", em uma versão levemente modificada e muito bem executada. Depois dele tivemos o melhor dos quatro covers, com uma performance surpreendente do integrante mais novo, Minseo, de "Naked", do cantor dinamarquês Christopher.

Os dois últimos covers foram mais dançantes com Jay cheio de carisma em "That's What I Like", do Bruno Mars, e Seunghun apresentando "3D", do Jungkook, com direito a jaqueta indo pro chão e coreografia. Chama atenção como todos conseguem modificar as músicas de leve, dando um toque pessoal ao cover e saindo do "karaoke de luxo", que poderia muito bem acontecer.

Depois de mais momentos do Jay gritando "vapo", o grupo fez o último cover da noite, com "Teeth", da banda 5 Seconds of Summer, e logo após, finalmente, cantou seu single de trabalho, "My One". Já com as regatas da turnê, eles finalizam o evento com outra música do disco deles, "ah-OOH!".

Embora o local estivesse longe de estar cheio, tanto o grupo quanto os fãs tornaram a experiência de um show numa terça de frio algo memorável. Bitsaeon, Seunghun, Jay e Minseo são artistas de excelência que merecem mais visibilidade, e quem teve a oportunidade de vê-los de perto certamente não se esquecerá da noite.