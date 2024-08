Adriana chora ao falar de Rodrigão: 'Não há o que fazer, senão esperar'

Adriana Sant'Anna, 33, chorou durante uma live, na madrugada desta quarta-feira (28), ao falar sobre o estado de saúde do marido, o ex-BBB Rodrigão, 36.

O que aconteceu

Ele está internado desde a última sexta-feira (23), nos Estados Unidos, onde mora com a família.

Hoje a gente tem vivido aqui um tempo de espera, onde não há o que fazer, senão esperar. Para mim, desde o primeiro dia, foi muito importante, porque assim que eu soube exatamente o que estava acontecendo, eu queria de alguma forma resolver, eu queria de alguma forma solucionar, e a única coisa que nós deveríamos fazer era esperar, nós não tínhamos o que fazer.

Internação

Rodrigo foi para o hospital com dores e descobriu que estava com um sangramento na região do fígado e do rim. A origem do problema está na glândula suprarrenal, explicou o médico Antônio Viana de Souza Neto.

O sangramento foi controlado por meio de um procedimento inicial, chamado embolização.

Adriana Sant'Anna, mulher de Rodrigo e também ex-BBB, estava no Brasil quando o empresário foi para o hospital. No Instagram, ela pediu orações para Rodrigo.

O casal se conheceu no BBB 11. Juntos, são pais de Rodrigo, 8, e Linda, 6.