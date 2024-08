Estrela da Casa: 1ª semana tem beijo, xixi em prova e briga por feijão

O Estrela da Casa (Globo) estreou há uma semana e já teve grandes marcos de um reality show. Confira um resumão dos primeiros setes dias do programa musical:

Prova de resistência e xixi

A estreia do show começou com uma prova de resistência que valia prêmios em dinheiro e uma imunidade na primeira semana. Vestidos de cédulas de 100 reais, os participantes precisavam ficar de pé segurando um cartão.

Com duração de 17 horas, Lucca foi o último a deixar a resistência, seguido de Rodrigo Garcia e Unna X. Porém, o goiano falou abertamente sobre ter se urinado enquanto estava na prova.

No dia seguinte, Ana Clara anunciou que Lucca havia sido desclassificado da prova, por ter infringido as regras. "Prova de resistência a gente precisa resistir. Ao sono, ao xixi, a fome", declarou a apresentadora. Dessa forma, Rodrigo Garcia, segundo colocado, foi coroado com a imunidade.

'Se alguém tá com você'

Letícia Collin, Pretinho da Serrinha e Tierry fizeram um workshop com os participantes e depois testaram as habilidades criativas do grupo. Divididos em três grupos, os confinados precisaram criar uma música em 40 minutos, usando as palavras pré-definidas com ajuda do público.

A música "Se alguém tá com você", composta por Leidy Murilho, Gael Vicci, Nick Cruz, Nicole Louise e Unna X venceu a competição. O grupo ganhou a oportunidade de gravar um videoclipe da música, além de participar da Prova da Estrela, que define uma imunidade para a votação da semana e uma apresentação no Festival.

'Você indicou a pessoa errada'

Gael Vicci venceu a Prova da Estrela, após completar a travessia de um circuito em 19 segundos. Além de imune, ele foi responsável por indicar dois jogadores para o primeiro Duelo, escolhendo Heloísa Araújo e Lucca.

Na dinâmica, o público vota nos dois competidores que perfomam um cover e disputam a preferência do público. Quem receber mais votos consegue uma imunidade e o menos votado vai direto para a Batalha. Lucca foi o mais votado pelo público, enquanto Heloís Araújo foi para a Batalha da Semana.

A indicação de Lucca para o Duelo, gerou um conflito entre o cantor goiano e o ator carioca. "Agora começou, você indicou a pessoa errada", disparou Lucca para Gael.

Briga por feijão

Na noite de sábado (17), Califfa estava responsável por preparar o feijão que seria comido no almoço do dia seguinte. Mc Mayarah pediu para comer antes que o restante, o que gerou um desentendimento acalorado entre ela e o carioca.

"Vamos fazer o seguinte: é a comida pra domingo? Então, faz domingo. Porque faz e a gente fica com vontade", desabafou a camelô, que caiu no choro na companhia dos colegas.

Na mesma madrugada, os colegas de quarto foram resolver o desentendimento. MC Mayarah apontou que não gostou da exposição feita por Califfa e do tom usado na conversa e chamou a atitude de 'ridícula'. "Custava você chegar: 'Mayarah, o bagulho é para amanhã'. Não! Tudo aqui é motivo, você grita e o povo mira em mim."

Califfa se desculpou com a MC, que aceitou o pedido. A confusão se tornou motivo de voto em Califfa da parte de Lucca, que justificou não ter gostado da atitude do carioca.

Beijo

Unna X e Matheus Torres protagonizaram o primeiro beijo da história do reality. O casal que começou a trocar carícias logo nos primeiros dias, dei um beijo rápido na cozinha na madrugada de segunda (19).

A brasiliense contou estar 'encantada' com o cantor mineiro, mas que ficou nervosa com a investida para beija-la. "Minha reação foi a mais ridícula. Momento mais cringe do Estrela da Casa", refletiu Unna envergonhada.

Batalha

A primeira batalha do programa está sendo disputada por Heloísa Araújo, Nicole Louise e Leidy Murilho. Nicole foi a mais votada pela casa no último domingo, recebendo seis votos e indo para a berlinda.

Leidy Murilho teve um indicação direta do Dono do Palco da semana, Nick Cruz. Enquanto Heloísa perdeu o Duelo com Lucca e ganhou uma passagem para a Batalha.

Nesta terça-feira (20), as três se apresentarão no Festival, em busca da preferência do público. Os três vencedores das provas da semana, Gael Vicci, Lucca e Nick Cruz completam o line-up do programa, e farão apresentações musicais.