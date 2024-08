Chico: Com papo coreografado, Kéfera e Blogueirinha só querem viralizar

Kéfera foi entrevistada por Blogueirinha em uma conversa cheia de frases combinadas e questionáveis.

Por conta das brincadeiras exageradas, o programa de Blogueirinha acaba "deixando no ar" o que pode ser verdade e o que é mentira, afirma Chico Barney. "Não consegui acreditar em nada que a Kéfera falou ontem. Tudo parecia muito coreografado", disse.

Não me enganaram em nenhum momento. Parece que tudo é mentira, feito por like e engajamento. Chico Barney

O programa não deixou dúvidas sobre a conversa ser planejada ao permitir que Kéfera fizesse uma publicidade a partir de uma fala de Blogueirinha, aponta Bárbara Saryne. "É um programa de humor baseado nas histórias reais, então ficou uma incógnita", diz. "Perde a credibilidade".

Kéfera expôs fim de amizade com Bruna Louise?

No programa, Kéfera também diz que sua amizade com Bruna Louise acabou porque a colega se apaixonou por ela.

Se a fala não foi uma "piada", como pareceu ser, a impressão que dá é de um "recalque", afirma Bárbara Saryne. "Kéfera sempre deixou claro que entrou no Youtube para ser atriz na TV; tinha esse sonho", lembra. "Hoje a Bruna está muito consolidada nos stand-ups, no que se propôs (...) e a Kéfera ficou um pouco presa; fez novela, mas voltou atrás".

