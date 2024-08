Quadrinhos, Presidência e mais: as diferentes biografias de Silvio Santos

Silvio Santos morreu aos 93 anos em São Paulo. Com uma longa trajetória de vida, há diversos detalhes que muitas vezes são desconhecidos. Para aqueles que desejam saber tudo sobre o Homem do Baú, Splash seleciona seis biografias para conhecê-lo.

"Silvio Santos: a biografia", Anna Medeiros e Marcia Batista

O livro que inspirou a adaptação da vida de Silvio Santos para o cinema e o teatro. Sinopse descreve a edição biográfica na qual Silvio prova por que sua perspectiva visionária é uma característica inerente à sua pessoa desde muito antes da fama.

Conheça a história de Silvio nos tempos em que era vendedor ambulante, a trajetória até se tornar fundador do SBT, o sucesso perene da emissora e muito mais —incluindo citações do próprio Silvio, fotos inéditas desde sua juventude até a vida adulta, depoimentos de figuras próximas a Silvio, como Tiago Abravanel, Carlos Alberto de Nóbrega, Maisa Silva e Roque, além de cada um dos passos emocionantes de sua jornada, que fazem de Senor Abravanel o maior showman da história da televisão brasileira.

"Topa tudo por dinheiro: as Muitas Faces do Empresário Silvio Santos", Mauricio Stycer

"O lado menos edificante —as estratégias erráticas do empresário, a subserviência desde sempre ao poder, a relação umbilical com o regime militar, a alergia ao jornalismo independente— nunca foi examinado detidamente. É essa a proposta deste livro", diz a sinopse.

"Silvio Santos: A Trajetória do Mito", Fernando Morgado

Silvio Santos - A Trajetória do Mito conta toda a trajetória do animador e empresário através de um formato inédito, que combina textos ágeis, declarações dadas por Silvio ao longo das últimas seis décadas e uma completa linha do tempo.

Cada capítulo revela uma faceta especial: seu tino para os negócios, sua longa carreira artística, seu estilo próprio de comandar o SBT, sua meteórica trajetória política e sua reservada vida pessoal. Combinadas, compõem a figura de um mito, verdadeira marca da comunicação do Brasil.

"Silvio Santos: Vida, luta e glória", R. F. Lucchetti, Sérgio M. Lima

Escrita por Rubens Francisco Lucchetti e desenhada por Sérgio M. Lima, "Sílvio Santos - Vida, Luta e Glória" é a primeira biografia autorizada do maior e mais icônico apresentador da televisão brasileira; feita em quadrinhos.

Narra desde o seu nascimento até a época em que ele começa a se tonar um ídolo da TV. Ela foi publicada originalmente em 1969. Agora, a AVEC Editora a apresenta numa versão totalmente restaurada, através do selo Memórias dos Quadrinhos Brasileiros, para a satisfação dos fãs de quadrinhos.

"A fantástica história de Silvio Santos", Arlindo Silva

"Fantástica História de Silvio Santos" é uma biografia única, inspiradora —quase uma autobiografia—, recheada de relatos pessoais narrados pelo próprio dono do baú e episódios deliciosos e emocionantes que mostram a coragem e ousadia assombrosas desse homem que ajudou a moldar a história da TV brasileira", diz a sinopse.

"Sonho sequestrado: Silvio Santos e a campanha presidencial de 1989", Marcondes Gadelha

O livro promove uma revisão histórica cuidadosa, mostrando que, na verdade, houve uma "engenhosa e implacável conspiração para impedir a qualquer custo a candidatura do apresentador de TV, antes do primeiro turno, pela razão muito simples de que ele seria imbatível nas urnas".

Conforme a sinopse, o final da trama mostra o processo decisório com características, estilo e ritos de uma eleição indireta. Com apenas um traço de originalidade: a toga substituindo a farda.

