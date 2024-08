Chiquititas, Joelma e até Olimpíadas: CNU rende memes nas redes sociais

O CNU (Concurso Nacional Unificado), que distribui vagas em 21 órgãos do governo federal, foi encerrado às 17h30 deste domingo (18). Porém, desde cedo os candidatos ocuparam as redes sociais com debates sobre o exame e memes relacionados às provas (veja mais abaixo).

O que aconteceu

Publicações no X brincavam com a suposta maior dificuldade da etapa realizada à tarde, em comparação com as provas da manhã. Uma das montagens compartilhadas mostra um homem feliz em um lado do ônibus com a primeira parte do CNU, enquanto outro aparece triste após ter feito a segunda prova.

Outros posts usam as fotos da cantora Joelma e um desenho que começou bem feito, mas terminou mal desenhado para ilustrar a dificuldade entre os turnos.

Uma candidata utilizou uma montagem da novela Chiquititas para representar seu desempenho na prova de matemática. "Jaime, é 65", diz um dos personagens da novela a um colega, que responde: "Ah, não é possível! Minha resposta deu dois trilhões e meio".

Até a disputa da ginástica, nas Olimpíadas Paris 2024, serviu como meme para o CNU. Uma usuária do X diz que, assim como a garotinha que torceu para uma atleta cair na disputa em que o Brasil participava, ela desejou que os concorrentes do namorado tenham se atrasado para o concurso.

A linha tênue dessa prova do CNU hoje pic.twitter.com/dOtalOO4va -- Dan (@danEmNada) August 18, 2024

prova do CNU pela manhã// prova do CNU agora à tarde pic.twitter.com/1TFDwMWl8G -- l (@stuckonshwn) August 18, 2024

Eu na prova da manhã do CNU/ Eu na da tarde. pic.twitter.com/n5vR7B1usy -- Winter is coming (@fisiogateiro) August 18, 2024

Torcendo para que os concorrentes do meu namorado tenham acordado tarde e perdido a hora de fazer o CNUpic.twitter.com/JLIQPyFh3Q -- Srta. Petalas DeRosas Carter (@_niingniing_) August 18, 2024

eu fazendo a prova de matemática do CNU pic.twitter.com/1sODFCLU0v -- M?ddu (@maddunuves) August 18, 2024

O CNU perguntando qual região produz mais energia eólica e eu respondi que é o Nordeste só pq passo por uma usina sempre que vou pra Sibalde

Fonte: pic.twitter.com/aWPusNB5SP -- Mimi (@wtfismimi) August 18, 2024

Eu refletindo quem que paga o carro do civil se o carro do lixo bater nele, cnu me humilhou de todas as formas nessa prova da tarde. pic.twitter.com/gS4IAz8TFt -- Toninho Void (@SrAmaro2) August 18, 2024

eu abrindo a prova de conhecimentos específicos do CNU pic.twitter.com/MX1v8omHQT -- luciana???|tv (@lucianahtinhaa) August 18, 2024

indo fazer o cnu apenas com caneta preta a roupa do corpo e muita confiança pic.twitter.com/D6wxUIq6An -- daniel (@odanielsilva) August 18, 2024

CNU:



De manhã me senti uma gostosa

De tarde me senti horrorosa -- arthur (@soitgoezzz) August 18, 2024

Eu fazendo as contas de matemática no Concurso Nacional Unificado



(Entendi nada) pic.twitter.com/hh3fCWF36a -- Vitu (@Srmorningsstar) August 18, 2024

Sai do cnu com taylorismo na cabeça só lembrando da Taylor Swift, a pobre coisada sem fazer a menor ideia do que era -- vassena? (@iamvanessabt) August 18, 2024

Abrindo a prova do concurso nacional unificado e confiando que vou passar acertando as questões no chute #CNU pic.twitter.com/EP0HyprY6J -- Falcon (@observabem) August 18, 2024

Sobre o CNU

Mais de 2 milhões de brasileiros se inscreveram no CNU. Trata-se do primeiro concurso do tipo organizado pelo governo federal e que tem o objetivo de unificar e aprimorar a seleção de servidores para 21 órgãos do governo. O CNU estava previsto para ser realizado em 5 de maio, mas foi adiado para 18 de agosto após as enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul.

São 6.640 vagas, com salários que podem chegar a R$ 22,9 mil. O primeiro turno de provas começou às 9h (horário de Brasília) e terminou às 11h30. À tarde, os portões ficaram abertos das 13h às 14h, e as provas recomeçaram às 14h30. O prazo para finalizar a prova terminou às 17h30, mas os participantes puderam sair a partir das 16h30.

Provas foram aplicadas em 228 cidades de todos os estados e no DF. A prova tem questões objetivas específicas e dissertativas, por área de atuação. A divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e redações será realizada em 8 de outubro. O resultado definitivo será anunciado em 21 de novembro. Já a convocação para posse começará em janeiro de 2025.