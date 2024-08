Thor Batista exibe fotos inéditas do filho: 'Ruivinho'

Thor Batista, 33, surpreendeu ao exibir cliques raros do filho, Thor II, de 6 meses.

O que aconteceu

O empresário compartilhou, no feed de seu Instagram, registros da celebração de seu aniversário ao lado da família. O menino é fruto de seu relacionamento com Lunara Campos.

Thor II é o primeiro neto do empresário Eike Batista, 67, e Luma de Oliveira., 59. Thor encantou a web com as novas fotos do bebê.

Os seguidores da família, logo, se derreteram. "Estou encantando com o Thorzinho... único ruivinho da família! Um amor, coisa mais linda!", disse uma; "Um fofo esse bebezinho", elogiou outra. "O Thor II passar o Papi's na altura! Muito fofo!! Parabéns papi's e mami's!!!", apontou uma terceira.