Jojo Todynho vai 'reciclar' roupas largas após perder 50 kg: 'Virar pijama'

Jojo Todynho, 27, anunciou que terá que 'aposentar' algumas de suas roupas - que ficaram largas demais para a cantora após ela ter perdido 50 kg.

O que aconteceu

A intérprete de "Que Tiro Foi Esse?" exibiu uma blusa e uma calça que já não lhe servem mais. "Hoje é dia do doutor. Estou indo fazer a minha revisão e tive que dobrar a minha calça - está muito larga. A blusa vai virar pijama", anunciou ela, em vídeo divulgado nos stories de seu Instagram.

Jojo passou por um intenso processo de emagrecimento, iniciado agosto do ano passado, com uma cirurgia bariátrica. Com a ajuda também da academia e de acompanhamento nutricional, ela 'secou' 50 kg e, em julho, fez uma lipoescultura para dar os retoques finais ao novo shape.

À época da operação, o médico da cantora chegou a falar à imprensa sobre a busca da paciente por mudar a forma física. "Na vida existem dois pesos: o que é ideal para a nossa altura e o peso que a gente se sente bem. Isso é individual. Hoje ela se sente bem com seu peso e está focada no ganho de massa muscular e perda de gordura", afirmou Luiz Antonio Correia Lima ao portal Gshow, em meados de julhp.