Festival uruguaio no Rio faz intercâmbio cultural entre Brasil e hispânicos

O festival uruguaio Medio Y Medio aterrissa pela primeira vez fora de seu país de origem e chega ao Rio de Janeiro para um intercâmbio cultural entre Uruguai, Brasil, Argentina e Espanha. Nos dias 9, 10 e 11 de agosto, o Circo Voador recebe shows exclusivos reunindo grandes artistas da música hispano-americana, além de uma imersão na culinária uruguaia inspirada na atmosfera do Medio y Medio, tradicional restaurante e casa de shows de Punta Ballena.

O que vai acontecer

O line-up em solo brasileiro celebra encontros musicais únicos. O show de abertura do festival, na sexta (9), "Territórios", une a residente Maria Gadú, a catalã Sílvia Pérez Cruz e a argentina Liliana Herrero. No sábado (10), Dani Black recebe o hermano Mat Alba, enquanto Paulinho Moska canta com o também argentino Kevin Johansen. Já no domingo (11) Geraldo Azevedo e o uruguaio Hugo Fattoruso sobem ao palco da lona e, na sequência, Hermeto Pascoal e grupo encerram a primeira edição brasileira do Medio y Medio.

Primeiro show do Medio y Medio no Circo Voador, "Territórios" vai reunir canções, ritmos e poemas das origens e dos percursos musicais dos artistas envolvidos. "A proposta é apresentar e, também, expandir nossos próprios territórios com a força poética e musical de cada um, em um encontro de amigos", comentam em uníssono Maria Gadú, Silvia Pérez Cruz, Liliana Herrero e Pedro Rossi.

O encontro terá como "anfitriã" Maria Gadú, que ao longo de seus 25 anos de trajetória sempre se dedicou a estudar antropologia, sociologia e a genuína história do Brasil. Nos últimos anos, a cantora e compositora intensificou suas pesquisas e seu ativismo pelas causas indígena, LGBTQIA+, feminista e antirracista, tornando-se referência para esses movimentos no país.

Maria Gadú se apresenta no festival Medio y Medio Imagem: Rafael Strabelli/Divulgação

Já a espanhola Silvia Pérez Cruz interage com frequência com outras expressões artísticas como dança, cinema, teatro e poesia. Dona de "uma voz que marca uma geração", nas palavras de Jorge Drexler, a cantora e compositora coleciona premiações como Prêmio Goya (2017), Prêmio Max (2019) e Prêmio Nacional de Músicas Atuales (2022).

A cantora espanhola Silvia Pérez Cruz, que se apresenta no Rio, no festival Medio y Medio Imagem: Cris Andina/Redferns

Em busca de sons contemporâneos, Liliana Herrero renova a estética do folclore argentino. Na estrada desde os anos 60, a cantora propõe uma forma de interpretação que transcende fronteiras para avançar em seu próprio território musical.

Liliana Herrero, que se apresenta com Maria Gadú no festival Medio y Medio, no Rio Imagem: Ricardo Ceppi/Getty Images

O trio terá a companhia do guitarrista argentino Pedro Rossi, parceiro de Liliana em giros pela Europa e Américas há quase 15 anos. Pedro é também professor de guitarra folclórica na Escola de Música Popular de Avellaneda e no Conservatório Superior de Música Manuel de Falla.

A programação de sábado (10) do festival começa com Dani Black e o argentino Mat Alba. Um dos nomes de destaque da nova geração da música brasileira, Dani Black tem canções de sua autoria gravadas por Ney Matogrosso, Gal Costa, Elba Ramalho, Zélia Duncan, Maria Gadu, entre outros. Com quatro discos e um DVD lançados, o cantor, guitarrista, violonista e compositor já recebeu indicações no Grammy Latino e no Prêmio da Música Brasileira.

O argentino Mat Alba divide o palco do festival Medio y Medio com Dani Black, no sábado (10) Imagem: Reprodução Instagram @matalba.m

Mat Alba, multi-instrumentista e produtor portenho de 22 anos, tem como paixão estudar diferentes linguagens para misturá-las e criar canções que se conectam com seu público. Entre os gêneros que se fundem em suas músicas estão hiphop, candombe, pop, tango, bossa nova e jazz.

kevin Johansen e Paulinho Moska se apresentam no festival Medio y Medio, no Rio Imagem: Divulgação

Parceiros de shows na Argentina, no Brasil, no Chile e na Espanha, Paulinho Moska e Kevin Johansen apostam em uma apresentação memorável na segunda noite da edição brasileira do Medio y Medio. "Kevin Johansen é o artista mais importante e constante na minha relação com a música latina. Ele consegue misturar tradição e modernidade com suas canções bilíngues e sua poesia cheia de amor e humor. Um grande amigo e parceiro que certamente vai nos proporcionar uma experiência incrível", reforça Paulinho Moska.

No repertório, parcerias entre os dois artistas, como "Waiting for the Sun to Shine". O show também trará canções de compositores brasileiros e uruguaios, como "Trilhos Urbanos" (Caetano Veloso) e ?"Idade do Céu" (Jorge Drexler).

Com mais de 40 anos de amizade, histórias e canções, Geraldo Azevedo e Hugo Fattoruso apresentam um show intimista de vozes, violão e piano. "Hugo é um artista multitalentoso fenomenal. Estar com ele no palco é sempre uma realização", declara Geraldo Azevedo.

O cantor Geraldo Azevedo, que se apresenta no festival Medio y Medio Imagem: Suamy Beydoun/Futura Press/Estadão Conteúdo

A conexão entre os dois músicos remete ao início dos anos 80, quando Fattoruso veio para o Brasil integrar a banda de Geraldo Azevedo. No período, o pianista participou de diversos shows e das gravações dos discos "For All Para Todos" (1982), "Tempo Tempero"(1984) e "Eterno Presente" (1988).

No repertório do show, canções dos dois artistas, como "Caravana" (Geraldo Azevedo e Alceu Valença) e "Barcarola de São Francisco" (Geraldo Azevedo e Carlos Fernando). "Geraldo Azevedo é o meu anjo da guarda. Esse amigo talentoso foi importantíssimo para a minha carreira, ele mudou a minha vida profissional para sempre. Não tenho palavras para agradecê-lo e fico muito feliz em voltar aos palcos brasileiros com meu querido amigo", conta Hugo.

Aos 87 anos, Hermeto Pascoal continua a demonstrar sua vitalidade e genialidade nos palcos. Autor de mais de dez mil composições, o músico é famoso por sempre escolher seu repertório na hora do show, fazendo de seus espetáculos tão imprevisíveis quanto fantásticos. O artista se apresenta com seu grupo de longa data, incluindo André Marques (piano), Jota P (saxofone), Itiberê Zwarg (baixo), Ajurinã Zwarg (bateria) e Fábio Pascoal (percussão).

Hermeto Pascoal, que se apresenta em festival uruguaio no Circo Voador, no Rio, no domingo (11) Imagem: Mauricio Santana/Getty Images

Festival Medio y Medio

Sexta, 9/8, às 20h

Show Territórios: Maria Gadú, Liliana Herrero (Argentina) e Sílvia Pérez Cruz (Espanha)

Pista: DJ Bento Araújo e Edgard Piccoli

Sábado, 10/8, às 20h

Dani Black e Mat Alba (Argentina)

Paulinho Moska e Kevin Johansen (Argentina)

Pista: DJ Bento Araújo e Edgard Piccoli

Domingo, 11/8, às 18h

Geraldo Azevedo e Hugo Fattoruso (Uruguai)

Hermeto Pascoal e Grupo

Pista: DJ Bento Araújo e Edgard Piccoli

Onde: Circo Voador (r. dos Arcos, s/n - Lapa, Rio de Janeiro, RJ)

Quanto: a partir de R$ 80 (meia-entrada/solidária) e 160 (inteira)

Classificação: 18 anos; maiores de 14 anos entram acompanhados de pais/responsáveis

Ingressos à venda na bilheteria do Circo Voador e pelo site da Eventim.