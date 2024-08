Por que novo apagão cibernético global está mais perto do que você imagina

O dia 19 de julho de 2024 vai entrar para a história da tecnologia como um dia de caos. Empresas que usam Windows, da Microsoft, viram a "tela azul da morte" como um prenúncio catastrófico.

Neste episódio de Deu Tilt, o podcast do UOL para humanos por trás das máquinas, Helton Simões Gomes e Diogo Cortiz explicam por que o apagão cibernético que se abateu sobre o mundo pode até ter passado, mas está muito próximo de se repetir muito em breve.

As razões que estão por trás desse último caos global não foram resolvidas e não serão porque são sistêmicas. Não são problemas, mas sim condições do modelo que a gente vive hoje em dia

Helton Simões Gomes

O caso

O problema visto no sistema operacional da Microsoft foi provocado por outra empresa. A falha ocorreu quando a CrowdStrike, que fornece um serviço de segurança corporativo, realizou uma atualização que causou uma reação imprevista. Isso tirou do ar os serviços de companhias aéreas, bancárias, de saúde e de TV.

De acordo com o FlightAware, que monitora dados sobre voos, mais de 5.500 voos foram cancelados e 46 mil decolagens foram atrasadas.

Por que tão perto?

O bug foi contornado, mas as condições por trás dele continuam a existir.

Devido ao processo de digitalização, nosso sistema econômico se apoia no sistema de computação em nuvem para funcionar e recorre a cada vez menos fornecedoras desses serviços. Para Diogo, tudo o que pode ser digitalizado irá para a nuvem porque isso diminui custos e otimiza processos.

Isso mostra um pouco da nossa dependência tecnológica. Cada vez mais dependemos desses processos, o que é natural, [pois] passamos por um momento de digitalização, que é uma força que não tem volta.

Diogo Cortiz

O mercado de tecnologia é mega concentrado. Se a gente pegar quais são as principais nuvens no mercado, são duas ou três Big Tech. Estou falando de Microsoft, Amazon e Google.

Diogo Cortiz

Além disso, a atual corrida rumo à inteligência artificial cria uma demanda por serviços em nuvem.

Ainda que muitas empresas como o Google e a Apple já estejam tentando fazer com que os sistemas de IA rodem no aparelho - até para promover mais privacidade - as coisas mais interessantes são feitas na nuvem e são feitas por 'campeões' da tecnologia.

Helton Simões Gomes

Dessa vez, o apagão cibernético ocorreu devido à atualização de uma firma de segurança, mas updates como esses são feitos diariamente por companhias de diversas áreas. E as plataformas delas estão cada vez mais interligadas.

A cada nova atualização, a gente está próximo, sem saber, de um novo apagão global.

Helton Simões Gomes

Diogo avalia que o caso é exemplo de como a cibersegurança ainda é jogada para escanteio e não recebe a devida atenção. Para o pesquisador, o assunto deveria ter tanto protagonismo quanto a inteligência artificial.

É uma área super crítica, que deveria ser pensada de maneira estratégica por todos os países e muitas vezes fica ali jogada de canto

Diogo Cortiz

