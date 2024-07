4x Nando Reis? Músico lança álbum triplo com disco bônus e sai em turnê

Se você é fã do Nando Reis e estava sentindo falta de um novo projeto repleto de músicas inéditas, já pode comemorar! Teremos quatro vezes Nando: não será apenas um e sim, quatro novos álbuns e uma turnê nacional. Na manhã desta terça-feira (23), o incansável cantor e compositor anunciou o lançamento do álbum triplo "Uma Estrela Misteriosa" e uma turnê. E as novidades não param por aí. O músico lançou ainda um disco bônus, também de canções inéditas, que estará disponível apenas como extra de um box especial em vinil.

O que aconteceu?

Em tempos de streamings, o lançamento do novo trabalho do músico é visto como uma inversão do que se tem visto no mercado fonográfico. Quem comprar o box físico, em LPs, terá acesso a todas as músicas no mesmo momento.

Quem optar por ouvir os trabalhos nas plataformas de áudio terá de esperar um pouco mais. Isso porque a divulgação no formato digital será feita em etapas, ao longo de dois meses, com liberações semanais a partir desta terça (23).

O álbum é dividido em três partes —"Uma", "Estrela" e "Maravilhosa", além do disco bônus, chamado "Revelará o Segredo". O primeiro deles, "Uma", já foi publicado nas plataformas digitais, com canções bloqueadas. "Estrela" sai em 2 de agosto, e "Misteriosa", sete dias depois. A venda do box com os quatro álbuns se inicia no dia 27 de julho, no site do artista.

A produção conta com a participação de renomados músicos internacionais. Entre eles estão Peter Buck (R.E.M), Barrett Martin (Screaming Trees), Duff McKagan (Guns N' Roses), Krist Novoselic (Nirvana), Mike McCready e Matt Cameron (Pearl Jam).

"Uma Estrela Misteriosa" realmente surgiu de forma despretensiosa. Em princípio, Nando e sua banda se reuniram no estúdio Da Pá Virada, em São Paulo, para a gravação de duas músicas inéditas para o programa "Singing Earth", idealizado por Barrett.

Fomos tão bem que acabamos gravando dez músicas. Nesse meio tempo, ele escreveu outras dez. Apesar de não termos planejado, quando nos demos conta, estávamos gravando um álbum. Foi tudo muito rápido e natural. Barrett Martin

O cantor Nando Reis Imagem: Rafael Strabelli/Divulgação

Sempre que me perguntam qual é a minha profissão, respondo: 'Sou um fazedor de discos'; é o que mais gosto de fazer'. O disco contém tudo: a criação em forma de composição e arranjo, a aplicação do que me formou e a semente para o que virá. 'Uma Estrela Misteriosa' é como um auto-retrato que vai da memória ao sonho, da realidade à utopia. Eu, vezes eu, somado a todos que estão ao meu redor. Nando Reis

A reportagem de Splash esteve presente no lançamento nesta terça-feira (23) em um cinema de rua, na região da avenida Paulista, em São Paulo. Nando exibiu um documentário em curta-metragem homônimo com direção de Raimo Benedetti sobre os bastidores da criação do novo projeto. No curta, o artista aparece feliz e escrevendo, inclusive, canções em apenas poucos minutos de maneira natural.

O disco tem que ter uma espécie de tensão que o sustente, que mantenha esse mistério que se resolve deixando algo no ar e fazendo com que você queira ouvi-lo novamente. Esse disco foi feito em três etapas e eu tive um surto de inspiração. Eu passava oito horas no estúdio, e chegava em casa não conseguia descansar, queria produzir mais. Nando Reis

Nando já escreveu mais de 600 composições, ultrapassou a marca de 1.200 músicas gravadas, possui mais de 10 discos lançados em sua carreira solo e outros 13 como integrante da banda Titãs. Ele ainda venceu três prêmios Grammy Latino e segue realizando mais de 100 shows por ano.

Dizem que eu sou hitmaker, 30 músicas fizeram sucesso, e as outras 570? São coisas muito melhores até das que fizeram sucesso, ou igualmente boas, ou que certamente coisas que eu gosto muito. Nando Reis

Na coletiva, o músico disse ainda não ter perdido criatividade após deixar de usar drogas e afirmou que está há quase sete anos sem usar álcool e outras substâncias. "Álcool, drogas, eles não tem nada a ver com criatividade. Eu usei para me desinibir, porque a essa minha autocrítica é muito severa, e muitas vezes paralisante. Nunca publiquei nada que eu não tivesse checado 2, 3, 4, 5 vezes sóbrio porque é fácil se iludir."

O cantor mostrou-se muito feliz com o resultado. Ele define esse novo trabalho como "o mais ambicioso de sua carreira até então", porque trata-se de um projeto colaborativo, inclusivo, sustentável e descentralizado.

Estou na minha melhor fase de vida e profissional. A forma como eu encaro a minha profissão é buscando um equilíbrio. Eu faço muita coisa. Eu faço, felizmente, o que eu gosto. Mas para fazer o que eu gosto, eu faço muita coisa que não é exatamente o que eu gosto. Eu tenho que lidar com a realidade. Eu jogo o jogo. Nando Reis

Contra a maré

"Eu tenho uma certa relutância, um certo incômodo dessa super fragmentação, dessa super pulverização, das pílulas, do skip [termo derivado do inglês usado para definir o ato de pular faixa], da era digital", explica o artista sobre as novas tendências de consumo de música. "Eu não sou assim e tenho essa ambição de botar um calhamaço na mesa e ir contra a maré."

Turnê

Nando Reis anunciou, ainda, uma turnê nacional de 24 datas, de setembro a dezembro deste ano. Começa em Macapá, onde o show será gratuito e realizado na Fortaleza de São José, e passa por São Paulo, em 12 de outubro, no Espaço Unimed, e pelo Rio em 30 de novembro, na Farmasi Arena.

Sobre a escolha do setlist do show, o músico disse que fará um mix entre seus clássicos e inéditas. "Não vou fazer num show só com música inédita porque eu não sou louco, eu quero que as pessoas saiam satisfeitas do show e vou, mas vou tentar ter 60% de música nova, alguma coisa assim, mas, para que eu possa fazer isso, eu preciso tocar em espaços adequados, embora eu vá fazer a insanidade de estrear minha turnê em praça pública no Macapá. Então, o pessoal do Macapá vai ouvir um monte de hits e novidades, inclusive, 'Macapá', e vão se divertir", garante.

