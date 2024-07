Chico: Site adulto pode tirar chances de Gracyanne em A Fazenda

Gracyanne Barbosa anunciou seu novo perfil em um site de conteúdo adulto, afastando os rumores de que entraria em A Fazenda.

Chico Barney explica que fontes dos bastidores do reality garantem que, este ano, não haverá nenhum participante envolvido com sites de erotismo e sedução. "Se bem que em nenhum momento fica claro que o conteúdo dela é erotismo", avaliou Chico.

Bárbara Saryne diz que Gracyanne é "esperta" e ganhará mais dinheiro com o site do que em A Fazenda. "O que ela vai ganhar com essas assinaturas vai ser muito mais que o cachê, e ainda não vai ter que se estressar, se expôr e cuidar de bichos", avaliou. "Ela escolhe o que vai mostrar".

Gracyanne desperta curiosidade em nova plataforma

Bárbara Saryne disse que a influenciadora já tem as redes sociais "quentes" e desperta curiosidade com a novidade do site.

A comentarista disse que Gracyanne é "criativa" e tem tudo para faturar muito com os novos conteúdos. "Ela vai ganhar muito dinheiro", disse. "Ela tem capacidade para criar conteúdos de uma forma muito diferente; qualquer um fica hipnotizado no Instagram dela".

Chico Barney acrescenta que a influenciadora passa por um "bom momento", com um público curioso após o término da relação com Belo.

Assista à íntegra do Central Splash:

