Após recuperar parte da memória, Netuno lembra de pessoa misteriosa

No capítulo de quarta-feira (24), da novela "Família É Tudo" (Globo), Netuno (Paulo Lessa) recupera novas memórias sobre o seu passado.

O que vai acontecer

Após encontrar seu antigo amigo Enéas (Conrado Caputo), o cozinheiro conta sobre o sequestro executado por Otto (Márcio Vito) e Marta (Day Mesquita). "Esse bandido, o tal do Otto... Ele não disse o nome dessa mulher que você tinha que matar?", pergunta o treinador de Plutão (Isacque Lopes). "Não! Acho que ficaram com medo de me dar muita informação e, como eu não recuperei a memória, denunciar eles, né?", responde Léo.

Enéas afirma para o amigo que, apesar dele não ter família, existia uma pessoa que sempre o livrava da prisão. "Você disse que é importante pra essa pessoa que mandou te sequestrar e que mandou você matar essa moça... Que pode ser um parente! Só que você não tinha família e era bem traumatizado com o abrigo que você cresceu. Nunca foi adotado...Se bem que... tinha uma pessoa que te tirou da cadeia todas as vezes que você foi preso! Chegou até a te arranjar advogados! Eu lembro que você disse!", fala.

Nesse momento, Netuno tem uma nova memória e lembra de uma pessoa misteriosa do seu passado. "Eu tô lembrando, Enéas! Essa pessoa que você disse que me protegia... Enéas, eu gostava muito dela! Pela sensação que eu senti só de lembrar, devia ser alguém muito importante pra mim!", conta.

A novela "Família é Tudo", escrita por Daniel Ortiz, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.