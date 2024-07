Lembra de 'Pedro, o Escamoso'? Novela ganha continuação no Disney+

Na próxima terça-feira (16), a continuação da telenovela colombiana "Pedro, o Escamoso" chega no Disney+.

Qual era a história de 'Pedro, o Escamoso'?

O folhetim conta a história de Pedro Coral Tavera (Miguel Varoni), um homem brega, mas muito encantador. Vivendo no interior da Colômbia, logo no início da trama ele se muda para a capital Bogotá.

Na cidade grande, ele é contratado como motorista de uma família formada pela viúva Paula Dávila (Sandra Reyes) e suas duas filhas. Pedro é platonicamente apaixonado pela chefe.

O protagonista ficou marcado por ser mentiroso e se meter em confusões. Apesar disso, ele sempre conseguia se livrar delas por causa de seu estilo único.

Na Colômbia, a produção foi um grande sucesso. A novela, que tem 330 capítulos, foi exibida entre os anos de 2001 a 2003.

No Brasil, "Pedro, o Escamoso" foi a novela que sucedeu a exibição de "Betty, a Feia", em 2002. Depois do sucesso da trama da secretária feia, a Rede TV! decidiu investir na história do motorista brega.

No Brasil, "Pedro, o Escamoso" pode ser assistida na Netflix. A novela está completa no serviço de streaming.

Cena da novela 'Pedro o Escamoso' Imagem: Reprodução/Internet

'Pedro, o Escamoso: Mais Escamoso que Nunca'

Depois de mais de 20 anos, a clássica novela colombiana ganha uma continuação. No Brasil, "Pedro, o Escamoso: Mais Escamoso que Nunca" será transmitida pelo Disney+.

Na nova história, Pedro retorna à Colômbia após 20 anos no exterior. Ele encontra uma realidade muito diferente da que deixou, principalmente em relação ao seu filho, Pedro Jr., que agora é um profissional de sucesso.

O protagonista se mete novamente em uma nova confusão se apaixonando pela pessoa errada. Pedro começa a sentir um amor platônico por Fernanda, chefe e futura sogra de seu filho.

Pensando em proteger Pedro Jr., o protagonista mente sobre o parentesco para todos. Isso faz com que pai e filho iniciem uma reaproximação.