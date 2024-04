Netflix lidera no Brasil e 25% ignoram aumento de mensalidades no streaming

Mais de 60% dos brasileiros utilizam serviços de streaming e, no país, a Netflix é líder. Além disso, 25% dos consumidores mantiveram suas assinaturas, mesmo com os aumentos de preços.

Os dados são da pesquisa "Consumo de Streaming na América Latina 2024", da Sherlock Communications. Veja mais dados do relatório:

Netflix líder

A Netflix é a mais popular e relatou um crescimento de 12% nas assinaturas latino-americanas no final de 2023. No Brasil, a Netflix lidera com 81%, seguida pela Amazon Prime com 52% e HBO Max com 35%. No segmento de música, o Spotify é o líder com 54%, seguido pelo YouTube com 31%.

Difícil ter atenção exclusiva

Três em cada quatro (75%) na América Latina dizem realizar multitarefas enquanto consomem conteúdo em plataformas de Streaming. O uso de celular para enviar mensagens ganha destaque no Brasil, com 39%, seguido de conversas com familiares e amigos (25%), prática de exercícios físicos (15%) e até mesmo a leitura, com 8%. Em 2021, 46% relatou dar atenção total ao streaming.

Consumo diário

Quase a metade (49%) dos brasileiros consome entre 2 e 4 horas de conteúdo todos os dias, enquanto 6% consomem por mais de 6 horas. Séries e filmes são os mais assistidos (63%), seguidos por músicas (12%) e dois ou mais tipos de conteúdos ao mesmo tempo (9%).

Os brasileiros querem ver as mulheres desempenhando papéis mais significativos do que meros interesses amorosos (72%) e pessoas de diversas etnias retratadas com mais nuances e respeito (73%), enquanto mais da metade (53%) acredita que as plataformas de Streaming desempenham um papel crucial na representação de personagens e narrativas LGBTQIA+ que são menos exibidos em outras mídias.

Outras descobertas

Apenas 5% dos brasileiros consomem podcasts nas plataformas de Streaming, outros 4% consomem esportes e 1% reality shows.

O Brasil consome Streaming um pouco mais do que a média latino-americana, com 6% relatando que acessam conteúdos por mais de seis horas por dia.

Apenas 12% dos Brasileiros gravitam em torno da música acima de outros conteúdos de Streaming.

Os brasileiros surgiram como os menos propensos a trabalhar enquanto consomem Streaming, com 12% dando essa resposta.

19% dos brasileiros utilizam o Streaming para manter as crianças distraídas.

49% dos brasileiros assiste entre 2 e 4 horas de conteúdo diariamente, enquanto 6% ultrapassam 6 horas.