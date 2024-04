Ludmilla é chamada de nova estrela pop do Brasil: 'Sei que sou importante'

Ludmilla, 29, foi chamada de "a nova estrela pop do Brasil" pelo jornal britânico The Guardian, que repercutiu as apresentações da funkeira no Coachella.

O que aconteceu

Cantora está seguindo o guia para atingir o estrelato pop com foco na carreira internacional, destacou o jornal. Em entrevista a publicação, Ludmilla explicou que conseguiu atingir seu objetivo ao se apresentar no festival e já recebeu vários convites para colaborações.

"Tive 45 minutos para mostrar ao mundo quem é Ludmilla. Eu canto em português e isso pode ser difícil para um público internacional. Eu tinha um objetivo e alcancei. Esta semana recebi vários convites para colaborações", declarou.

Lud destacou que amadureceu profissionalmente e tem compreensão de quem é de sua importância na luta contra o racismo. "Quando comecei como cantora, fui vítima de racimo e sofri em silêncio. Mas agora sei o quanto sou importante e como posso ajuar mulheres como eu. Depois que me apresentei no Coachella, no primeiro fim de semana, vi muitos brasileiros me crucificando nas redes só por causa do racismo. Esta é uma luta da qual não posso simplesmente desistir. Mas é irritante porque um branco não precisa falar sobre isso".

Ela também exaltou suas raízes e disse que não estava preocupada em agradar o público internacional. "O baile funk vem das nossas comunidades, de pessoas como eu que começaram a cantar porque queríamos ter uma vida melhor. Não estávamos preocupados com o que os gringos queriam de nós. Os negros devem pegar o movimento baile funk pelas mãos".

Ludmilla tem uma carreira repleta de conquistas. Ela é a cantora negra mais ouvida do Brasil, uma das únicas artistas de herança afro-latina a alcançar um bilhão de streaming no Spotify e também é dona de um Grammy Latino.