Roque mostra recuperação em primeira aparição após sangramento intracraniano; veja foto

Roque, famoso assistente de palco do SBT, fez a sua primeira aparição pública após ser internado em um hospital, na cidade de Jundiaí, no interior de São Paulo, por conta de um sangramento intracraniano.

Quem noticiou o atual estado de saúde do artista foi Maísa Alves, assessora de imprensa do canal de Silvio Santos. Ela usou a própria conta no Instagram para divulgar uma foto do assistente de palco no hospital, em que ele aparece fazendo um sinal de ‘paz e amor’ com as mãos.

"Atenção: nosso querido Roque Gonçalo não faleceu. Se recupera bem. Foto clicada agora a pouco pela sua esposa Janilda Nogueira", escreveu a assessora na legenda da publicação.

No último sábado, 18, Roque passou mal enquanto almoçava com sua família e foi levado às pressas para o hospital. Lá, ele foi diagnosticado com um sangramento no crânio frontal.

Segundo o último boletim médico divulgado, Roque está estável e não possui danos neurológicos: "Declaro para os devidos fins, que o Sr. Gonçalo Roque encontra-se internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) deste serviço para vigilância neurológica devido a episódio de sincope (desmaio) no dia 18/05/24. No momento, o paciente encontra-se estável clínica e hemodinamicamente, assintomático e sem queixas, com exames laboratoriais inalterados e sem déficits neurológicos aparentes, aguardando exame de imagem do crânio (angioressonância) para complementação diagnóstica".

Esse não é o primeiro problema de saúde que Roque apresentou nos últimos tempos. Em outubro de 2023, o assistente precisou ficar internado após sofrer um desmaio e precisou passar por uma cirurgia de cateterismo algum tempo depois.