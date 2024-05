Inovou demais, campeão: você trocaria sua moto por essa 'cabra-robô'?

Podem até ser revolucionários, mas, com certeza, os veículos de transporte individual estão ficando cada vez mais esquisitos. E, se você assistiu a filmes de ficção científica e agora está à espera de carros-voadores, pode ficar decepcionado muito em breve com o que de fato pode vir.

Tem gente que vê qualquer vídeo de robô humanoide andando por aí e já sente medo, agora eu quero ver o que vocês vão achar dessa maravilhosa cabra elétrica

Dario Centurione, influenciador do Almanaque SOS no quadro "Inovou demais, campeão", do projeto "Brasil do Futuro"

No perfil do Instagram da iniciativa do UOL que apresenta diferentes inovações científicas e tecnológicas, Centurione fala sobre a "cabra-robô" chamada de Bex, em alusão à espécie de cabras Íbex.

Quer acompanhar as inovações científicas e tecnológicas com aquele tempero brasileiro? Fique de olho na nossa cobertura do que está sendo criado no país e que pode mudar o mundo em Brasil do Futuro, no nosso Canal do WhatsApp, no nosso perfil no Instagram e no TikTok.

O modelo motorizado consegue erguer até 100 kg. Apresentada em 2022 pela Kawasaki, conhecida por suas motos tunadas, a Bex não chega a atingir altas velocidades, até porque ela foi pensada para a população idosa que vive nas áreas rurais do Japão.

Em uma sociedade que está envelhecendo cada vez mais, o robô pode ajudar pessoas idosas que precisam se locomover carregando cargas pesadas

Noboru Takagi, executivo da Kawasaki, ao South China Morning Post

Segundo ele, a cabra também pode ser usada para apoiar indústrias agrícolas e florestais.

O robô anda usando as quatro patinhas, mas isso ocorre de forma bem lenta. Assim, pode transitar por terrenos desnivelados. Quando precisar ir mais rápido, a Bex se ajoelha e usa rodinhas presas às suas pernas.

Eu quero já uma cabra dessas. Parece aquelas motinhas de shopping, sabe? Que a criança monta em cima, de pelúcia

Dario Centurione

O influencer fica em dúvida se andaria ou não no robô. "Você deixaria seu filho andar em um negócio desses?", pergunta.

Apesar de reticente, ele deu o selo "Inovou demais, campeão", por considerar a cabra elétrica uma inovação única, ainda que inesperada.