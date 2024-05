Faustão aparece sorridente em foto rara com a família após transplante

Luciana Cardoso, esposa de Faustão, divulgou uma nova foto da família nesta terça-feira (21).

O que aconteceu

Faustão aparece sorridente no novo registro. A foto foi tirada no aniversário de 16 anos do filho mais novo, Rodrigo.

Amigos famosos comentaram na foto. Angélica e Adriane Galisteu deixaram emojis de corações nos comentários, enquanto Marcos Mion comemorou: "Que bom ver essa família linda toda junta!"

O aniversário foi a primeira aparição pública de Faustão desde que fez um transplante de rim. O apresentador teve alta do Hospital Albert Einstein no dia 12 de abril, mas desde então não era visto em público.

A filha do apresentador divulgou um vídeo do pai ontem. No registro publicado na noite de segunda-feira (20), Rodrigo aparece ao lado da mãe, Luciana Cardoso, e é surpreendido com uma festa surpresa.