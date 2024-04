Cover de Cazuza por 18 anos é proibido de fazer show como o cantor

A Justiça do Rio proibiu Valério Damásio de Araújo de seguir se apresentando como cover de Cazuza (1958-1990), o que ele fazia há 18 anos.

A informação foi divulgada inicialmente por Ancelmo Gois, do jornal O Globo, e confirmada por Splash, que teve acesso à decisão.

O que aconteceu

A ação foi movida pela mãe de Cazuza, Lucinha Araújo, dona da Viva Cazuza. Valério já tinha perdido em primeira instância, mas recorreu e, nesse meio tempo, continuou se apresentando pelo país.

Se descumprir a decisão da Justiça, Valério terá de pagar indenização de R$ 5 mil a cada apresentação.

No momento, o Instagram do artista não traz referências explícitas a Cazuza, mas sim ao "poeta Exagerado". Para se apresentar como Cazuza, é necessário receber autorização da empresa que cuida do cantor e pagar os "royalties" pelos shows que percorre o país ou na internet.

Splash tenta contato com Valério e aguarda. O texto será atualizado assim que houver retorno.