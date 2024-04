Não sabe se a tomada é 110V ou 220V? Esses métodos ajudam e são seguros

No Brasil, diferentes regiões têm tensões distintas para as tomadas. Alguns lugares funcionam em 110V, enquanto outros em 220V.

Ligar um aparelho na voltagem incorreta pode fazer com que ele não funcione corretamente ou, pior ainda, seja danificado permanentemente.

Por isso, colocar na tomada direto não é a melhor forma de descobrir qual a tensão correta.

Há maneiras menos arriscadas. Tilt conversou com dois especialistas para te ajudar a praticá-las:

Método 1: Usando um voltímetro

Depois de identificar a voltagem do aparelho que comprou e quer conectar à tomada, você precisa encontrar a tomada correspondente. Uma das maneiras de identificá-las é usando um equipamento chamado voltímetro.

Um técnico em eletricidade provavelmente fará um teste usando o 'voltímetro'. Ele colocará os dois terminais do medidor na tomada e fará a leitura da voltagem correta.

Essa é a maneira mais precisa e segura de verificar a tensão de uma tomada, mas nem todos têm o equipamento à disposição.

Método 2: Identificador de tensão

Em várias lojas de materiais elétricos existem aparelhos de testes que usam a luminosidade para identificar a tensão de uma tomada. Alguns modelos, do tamanho de um chaveiro, custam menos de R$ 15. Basta plugar na tomada e, dependendo da intensidade da luz, você descobre se ela é de 110V ou 220V.

Se uma lâmpada de 220V for ligada corretamente numa tensão de 220V ela acenderá normalmente com toda sua luminosidade. Caso contrário, se for ligada numa tensão de 110V, ela acenderá mais fraca, explica Urbano.

Método 3: Lâmpada 220V

Se tiver uma lâmpada incandescente de 220V, você pode fabricar seu próprio identificador de tensão. Para isso, basta montá-la em um soquete (suporte de lâmpada) com dois cabos elétricos devidamente isolados.

Ao colocar os dois cabos nos pontos da tomada, a lâmpada vai se acender. Se tiver pouca luminosidade, a tomada é de 110V. Se acender com boa luminosidade, é de 220V.

Se a lâmpada estiver fraca, ela pode ser 220V Imagem: Getty Images/iStock

Método 4: Abajur

Caso você não consiga usar a lâmpada 220V diretamente na tomada, basta colocá-la no bocal de um abajur e depois ligá-lo. Se a lâmpada acender fraquinho, a tensão é de 110V. Se acender forte, com a luminosidade normal, a tensão da tomada é 220V.

Método 5: Caneta detectora de energia elétrica

Além do identificador de tensão, as lojas de materiais elétricos podem vender também uma caneta de energia elétrica. Ela acende um LED e emite um sinal sonoro na presença de tensão.

Ao colocar a ponta da caneta em um dos terminais da tomada, ela vai acender e apitar. Caso exista presença de tensão em apenas um ponto da tomada, ela é de 110V. Se for nos dois pontos, ela é de 220V.

De acordo com Delbone, as tomadas de 110V, por padrão em regiões como na grande São Paulo, usam uma fase e 1 neutro. Já as tomadas de 220V usam duas fases. Isto é, apenas um "buraquinho" passa energia nas tomadas 110V, enquanto na 220V temos dois "buraquinhos" com corrente elétrica.

Mas atenção: o truque não vale para qualquer lugar, porque muitas cidades usam a tensão de 220V monofásica — que só usa um dos buraquinhos. Por isso, esse teste só é útil como tira-teima, e não como prova definitiva da tensão que passa ali.

Vale lembrar que o terceiro "buraquinho" das tomadas é para o pino terra, que serve para proteger as pessoas em caso de falha ou defeito no sistema elétrico. Isso porque ele protege contra choques, desviando a tensão e a corrente para o fio terra.

O que são equipamentos bivolts?

Se você tem um equipamento bivolt, você provavelmente não vai precisar se preocupar com a tensão da tomada e pode ligá-lo sem prejuízo. Por exemplo, carregadores de equipamentos eletrônicos e lâmpadas leds geralmente são bivolts.

Ou seja, eles funcionam tanto em 110V quanto em 220V. Para verificar se seu equipamento é bivolt, basta olhar as etiquetas de identificação. Ele deve estar com a voltagem que ele aguenta, por exemplo: 100V ~ 240V.

Esse número, por exemplo, significa que o aparelho aguenta qualquer voltagem dentro desse intervalo. Basta então ligar o equipamento na tomada que ele se configura para a tensão que ela oferece.

Minha tomada é 110V ou 127V?

De acordo com o professor Paulo Urbano, a energia no Brasil é mais comumente oferecida em 127 ou 220 volts.

Essa mudança foi pedida pelo governo brasileiro em 1999, pois 127V é considerado um valor eficaz de tensão. Por isso, o padrão 110V foi aposentado, mas a expressão "110" continuou popular entre os brasileiros para se referir mesmo ao novo padrão.

Os equipamentos eletrônicos fabricados no Brasil, após serem testados e aprovados pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), devem suportar uma variação de tensão que vai de 116V a 133V, já que é natural haver uma variação na tensão de uma rede elétrica alternada.

Por sua vez, as concessionárias devem garantir que a variação não ultrapasse estes valores mínimos e máximos estabelecidos.

Para que serve a tomada vermelha?

Existe uma questão polêmica de que todas as tomadas 220V devem ser identificadas com vermelho. No entanto, esse "padrão estabelecido" não é normalizado pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) ou pelo Inmetro.

No projeto feito pelo Comitê Brasileiro de Eletricidade, que estudou a padronização de interruptores, tomadas, pinos e placas de uso geral para uso doméstico, não existe regra para coloração da tomada.

A cor vermelha para 220V não tem norma específica. Apenas se convencionou que seria mais seguro [sua identificação desta forma]. Questão de usos e costumes.

Fontes: Paulo Urbano, professor da ESEG (Escola Superior de Engenharia e Gestão de São Paulo); Edval Delbone, doutor em engenharia elétrica.