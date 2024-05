Chris Pratt 'libera' a esposa para ficar com homem famoso: 'Passe livre'

Chris Pratt, 44, revelou ao portal Entertainment Tonight qual é o único homem com quem sua esposa - a escritora Katherine Schwarzenegger, 34 - estaria liberada para viver um affair, mesmo casada com ele.

O que aconteceu

Segundo ele, a filha de Arnold Schwarzenegger tem 'passe livre' de sua parte para se envolver com o cantor Usher, 45. "Ela sabe todas as letras das músicas dele. Eu nem sabia disso, até fazermos uma viagem de carro e ela colocar Usher para tocar. Cara, ela sabia cada um dos versos!"

Por conta disso, o astro de "Guardiões da Galáxia" (2014) não veria problema caso Katherine quisesse dar uma 'escapadinha' com Usher. "Diante de tudo isso, penso que Usher seria o 'passe livre' dela - e não a culpo por isso."

Pratt já havia dado sinais do fanatismo de Katherine pelo músico em suas redes sociais. Durante o Super Bowl deste ano, ele compartilhou um vídeo da amada dançando ao som de Usher. "Quando cantou 'não deixe sua garota perto de mim', ele estava falando comigo?", escreveu o ator na legenda, numa referência bem-humorada a um trecho do tema "You Don't Have to Call".