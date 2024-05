MC Mari explode com participante: 'Pediu perdão e está falando mal de mim'

MC Mari se estranhou com Cel na Mansão de A Grande Conquista 2 (Record). O desentendimento aconteceu após ela declarar a Cel que votaria nele nesta Zona de Risco, e não em Kaio, e ele não concordar.

O que aconteceu

A cantora se irritou com o participante por sua reação ao revelar seu voto nele. Ainda reclamou que ele apontou que ela falava palavrão na dinâmica, revelando que preferia que o adversário a chamasse de manipuladora, porque isso teria relação com o seu jogo, e não com seu jeito.

Aos aliados, confessou que tentou se resolver com Cel. Mari contou que combinou com ele de não fazer as críticas pelas costas e resolver o que não gostavam entre si. No entanto, ela indicou que ele descumpriu o trato e estava chorando com outros participantes.

Com a situação, a artista entrou gritando pelo quarto e reclamando do Conquisteiro. Baronesa conversou com ela, disse que viu o que aconteceu, mas pediu para não se exaltar tanto.

MC Mari insistiu: "Hoje eu explodi, pediu perdão e depois de 5 minutos está falando mal de mim? Senti e resolvi com ele... fala as coisas para mim, pede perdão, que não teria motivo votar nele, Kaio é um motivo, mas ele me salvou". Vinigram e Hadad concordaram que as atitudes de Cel eram confusas no jogo.

