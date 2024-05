Baronesa e Rambo divergem por indicação e discutem em A Grande Conquista

Baronesa e Rambo, que são Donos da Mansão, tentaram decidir a indicação à primeira Zona de Risco e se desentenderam em A Grande Conquista 2 (Record).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos realities? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Os participantes divergiram sobre suas indicação à Zona de Risco. A mãe de MC Gui apontou que gostaria de indicar Hideo ou Bruno, enquanto Rambo defendeu que de Albú e Guipa são suas prioridades na votação.

Diante da situação, Baronesa se exaltou: "Não sou louca aqui, Rambo, eu estou vendo seu jogo. Eu vi que você se aproximou de gente que não é próxima de mim".

O artista rebateu: "Difícil... a gente vai ter que chegar a um consenso, não posso deixar você mandar. Abro da gente fazer um jogo da sorte, a gente vai ter que ir por outras regras. Não vou aceitar um acordo que, para você, é favorável".

A mãe de MC Gui insistiu: "Você está querendo enganar quem? Você não me engana, não".

Por fim, ele sugeriu que o mais coerente seria indicar Guipa à primeira Zona de Risco. Baronesa não concordou e ressaltou que pensaria a respeito, depois revelando a ele o que achava.

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso