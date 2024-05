Liziane revela sobre cancelamento antes de reality: 'Não foi legal'

Em A Grande Conquista 2 (Record), Rambo perguntou de onde vinha o cancelamento de Liziane e a colega de confinamento disse que havia feito "uma coisa feia".

O que aconteceu

Após questioná-la sobre seu cancelamento, a ex-A Fazenda apontou: "Depois a gente senta e conversa sobre isso, porque é uma história longa".

O ator insistiu: "Mas só por você ter feito uma coisa feia, mas é feia mesmo?".

Liziane afirmou: "Sim, foi [uma coisa feia]. Não foi uma coisa legal. Mas uma coisa que é um peso, quando você é uma pessoa pública, se torna um peso [muito maior]".

Rambo opinou: "As vozes que ali falam não têm que ser ouvidas, porque são vozes de qualquer um."

