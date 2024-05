Filho de Anderson Leonardo, do Molejo, sobre 'hype' com o pai: 'Um nojo'

Um dos filhos de Anderson Leonardo, do grupo Molejo, Leozinho Bradock, 28, fez um desabafo sobre o "hype" após a morte do pai.

O que aconteceu

O multiinstrumentista e compositor fez o desabafo em um post no Instagram nesta segunda-feira (13). "Tenho falado muito pouco, mantendo a minha calma como base e a minha humilde sabedoria como estrutura mental. Minha luta honesta foi muito árdua para eu perder a noção agora", começou ele.

O filho primogênito do cantor falou que conquistou espaço no cenário musical a partir dos seus trabalhos e esforços. "Graças a Deus e aos meus ancestrais pude deixar muito claro para o meu pai no auge da sua vida que o meu espaço foi conquistado com a minha luta, com o meu empenho, com a minha dedicação e honrando o nosso DNA sabe como?", questionou ele.

"Trabalhando. São 28 anos de vida, e 18 anos trabalhando, vivendo da música", acrescentou o filho de Anderson Leonardo.

Em seguida, Leozinho desabafou a respeito do "hype" após a morte do seu pai. "Essa onda de 'hype' está um nojo! Meu pai precisa descansar, ele foi muito guerreiro, e sustentou centenas de famílias dentro dos seus 41 anos dedicados a sua carreira artística", disse ele.

Um pouco de noção e bom senso, cai bem pra que não sejamos ridicularizados, certo? Não existe 'sucesso' sem trabalho. Leozinho Bradock

Morte do cantor

O músico morreu no dia 26 de abril, aos 51 anos, em decorrência de um câncer. Ele estava internado no Hospital Unimed, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

Anderson Leonardo havia descoberto um câncer inguinal em outubro de 2022 e após três meses anunciou que estava curado. Entretanto, em maio de 2023, ele recebeu novo diagnóstico da doença, desta vez nos testículos, e estava em fase de tratamento.

O músico foi internado em setembro para tratar uma embolia pulmonar. Ele chegou a ir para o CTI, mas teve alta após 11 dias.

Anderson foi ao hospital com "fortes dores" no fim de fevereiro. Ele se sentiu mal após um show. O artista passou por um tratamento alternativo e fez um bloqueio de plexo nervoso gástrico para tratar as dores crônicas.

O artista estava na UTI desde o dia 22 de abril devido ao câncer. Em estado gravíssimo, ele precisou receber doações de sangue.