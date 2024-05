Kerline: Conflito entre Sterblitch e Marcos Chiesa é briga de ego masculino

Eduardo Sterblitch afirmou no Papo de Segunda (GNT) que é odiado por Marcos Chiesa, o Bola, seu ex-colega do programa Pânico (RedeTV! / Band). Em um podcast, Bola acusou Sterblitch de ser "mau-caráter" e disse ter se chateado com ele por atitudes do ator após o fim do Pânico.

O colunista Gabriel Perline, do portal iG, contou em participação no Central Splash que o conflito entre os dois comediantes nasceu de uma disputa ególatra. "Todos ali [no Pânico] eram muito unidos, mas também havia muitas questões de ego envolvidas, porque o Sterblitch começou a ganhar muito mais espaço e entrada comercial [dentro do humorístico]. Num programa em que existem vários protagonista e o comercial começa a focar mais em um, isso desperta uma ciumeira na galera."

A esta questão, somaram-se outras, como as divergências políticas, levando ao fim da amizade e 'coleguismo' entre Sterblitch e Chiesa. "Ao ir para a Globo, o Sterblitch deu algumas entrevistas na época, mostrando que estava em desacordo com uma série de coisas no programa, que iam desde a forma como as mulheres eram tratadas até pensamentos políticos. Com o passar dos anos, outros ingredientes foram sendo acrescentados nesta treta."

Para a comentarista Kerline Cardoso, o principal motivo da ruptura entre os dois ex-Pânicos foi mesmo o ego. "Me parece ser mesmo uma briga de ego de macho, uma batalha de ego doido. O Bola era um apresentador, o 'dono' do programa, e o Eduardo era o Prateado, o humorista da rua. Ele virou o protagonista do programa. Deve ter havido muita treta ali nos bastidores, mais do que possamos imaginar."