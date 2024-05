Ex-BBB Dhomini rebate críticas sobre sua aparência: 'Vai piorar'

O ex-BBB Dhomini rebateu na tarde de terça-feira (14) críticas sobre sua aparência.

O que aconteceu

O campeão do BBB 3 publicou um vídeo no seu perfil do Instagram reclamando dos comentários. "Rapaz, eu posto vídeos com assuntos bons e o povo só reclama da minha cara. Bicho do céu, o que é isso?""

Dhomini continua. "Que povo fútil! Eu respondi para uma seguidora: 'Nós temos duas opções: envelhecer ou morrer. Eu escolhi a primeira, então desculpa."

Vai piorar. ou vai melhorar, sei lá, fod*-se. Por que você está preocupada com a minha cara, véi? Dhomini

"Presta atenção no que estou falando", finalizou.