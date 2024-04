Slipknot: fãs acreditam que novo baterista é o brasileiro Eloy Casagrande

O Slipknot fez ontem o primeiro show com o novo baterista, e os fãs brasileiros têm um palpite forte sobre a identidade dele.

O que aconteceu

Os fãs acreditam se tratar de Eloy Casagrande. O baterista anunciou sua saída do Sepultura em fevereiro deste ano, falando em "novos ciclos que virão" e se despedindo com "vejo vocês em breve na estrada".

Antes mesmo da apresentação ontem, já havia suspeitas de que seria ele. No início de março, o perfil oficial da banda postou a foto de uma baqueta quebrada, e os fãs reconheceram o modelo preferido de Eloy Casagrande:

Fãs do Slipknot reconheceram a baqueta preferida de Eloy Casagrande em postagem da banda Imagem: Reprodução/Instagram

Mas o que convenceu mesmo foi a tatuagem do novo baterista. A semelhança com a tatuagem no braço de Eloy chamou atenção:

É o HOMI!

Temos um BR no Slipknot!!

AH MEU DEUUUS!! pic.twitter.com/pakTW7kghl -- Vinícius V. Carvalho (@VinnieVincentt) April 26, 2024

Quem conhece o estilo de Eloy também não teve dúvidas. A postura do novo baterista do Slipknot entregou o jogo:

Peguei que era ele no primeiro "tique" do pescoço dele kkkk a postura é muito característica -- a moça da TI e do rugby 🏉💻 (@bellezacara) April 26, 2024

Eloy é conhecido no Brasil desde criança

Em 2003, ele apareceu no Domingão do Faustão. Eloy tocou uma mini bateria no quadro "Se Vira Nos 30", e fez tanto sucesso que voltou ao programa várias vezes:

vcs tem noção que esse mlk é o novo baterista do SLIPKNOT pic.twitter.com/u6D4F06oXn -- ellen (@disturbad) April 26, 2024

Eloy também integrou a banda Glória. Ele foi o baterista da banda em 2011, aos 20 anos. Ele só passou alguns meses no grupo, mas fez parte do show no Rock in Rio — a banda foi vaiada durante a apresentação, e quem estava lá relembra que um dos únicos momentos em que a plateia ficou menos hostil foi durante o solo do baterista.