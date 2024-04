Ney Matogrosso anuncia show no Allianz Parque: 'Tenho ginga para dar e vender'

Ney Matogrosso fará em São Paulo um show no Allianz Parque, a Arena do Palmeiras, com sua nova turnê Bloco na Rua - Ginga pra Dar & Vender, no dia 10 de agosto. Com sucessos como Jardins da Babilônia (Rita Lee) e O Beco (Os Paralamas do Sucesso) sendo revisitados na voz do cantor, a turnê é anunciada como uma das maiores de sua carreira.

Com produção da 30e, o espetáculo foi anunciado no Love Cabaret pelo próprio cantor, na quinta-feira, 25, "Vou fazer um show em São Paulo, no dia 10 de agosto, no Allianz Parque, com [a turnê] Bloco na Rua, numa nova roupagem, numa nova versão. Ele já foi mudando com o tempo e agora é outro", disse Ney durante o evento.

E afirmou em comunicado à imprensa: "Tenho acompanhado de perto todas as movimentações do mercado da música, vejo grupos se reunindo e bandas se despedindo dos palco também. Mas, hoje, aos 82 anos, o meu recado é outro: tenho ginga para dar e vender."

Serviço

Data: 10 de agosto de 2024

Local: Allianz Parque

Classificação Etária: 16 anos. Menores de 16 anos somente acompanhados dos pais ou do responsável legal. Não é permitida a entrada de menores de 0 a 5 anos

Início das vendas: 26 de abril, 14 horas (online) e às 14 horas na bilheteria oficial

Bilheteria online pela Eventim

Bilheteria oficial: Allianz Parque, Rua Palestra Itália, 200, Portão A, Perdizes, São Paulo/SP

Funcionamento: Terça a sábado das 10h às 17h | *Não há funcionamento em feriados, emendas de feriados, dias de jogos ou em dias de eventos de outras empresas

Preço dos ingressos de Bloco na Rua - Ginga para Dar e Vender

Cadeira superior: R$ 100 (ingresso social*)

Cadeira Inferior Sul: R$ 110 (meia-entrada legal) | R$ 220 (inteira)

Camarote: R$ 220 (inteira) Pista: R$ 125 (meia-entrada legal) | R$ 250 (inteira)

Cadeira Inferior Leste e Oeste: R$ 145 (meia-entrada legal) | R$ 290 (inteira)

Pista VIP: R$ 175 (meia-entrada legal) | R$ 350 (inteira)

*Ingresso Social: valor reduzido com a doação de 1kg de alimento não perecível no dia do evento. Disponível para qualquer pessoa.